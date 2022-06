Abogado de "Cachila" dijo que no se prevé iniciar juicio; "no tiene absolutamente nada", dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ignacio Morena, abogado de Ángel Moreira, alias "Cachila", que estuvo hasta ayer en prisión preventiva por el caso de la muerte de la joven argentina Lola Chomnalez, dijo este martes que por el momento no iniciará un juicio al Estado. Moreira fue procesado en 2019 por el delito de coautoría de homicidio y más tarde su tipificación cambió a encubrimiento por el sonado caso.

En diálogo con Justos y Pecadores (Radio Uruguay), el representante legal de "Cachila" fue consultado sobre si se piensa tomar alguna acción, y respondió: "Todavía no estamos pensando una acción contra el Estado. Recién ayer salió de la cárcel, con gran emoción. Lo único que quería era ver a sus hijos. Luego de que se bajara un poco la euforia de haber salido en libertad surge la cuestión de reinsertarlo en la sociedad".

Morena dijo que el hombre no tiene hogar y graficó su situación. "Es una persona que salió con el certificado de excarcelación, la sentencia y una Biblia. No tiene absolutamente nada", aseguró.



Además, en línea con lo que narró ayer "Cachila", su abogado dijo que "en Rocha lo apuñalaron, sufrió tuberculosis y trato inhumano en cuanto a la atención médica y la comida".



El hombre había declarado en el juzgado que conoció a Lola y que le vendió una estampita. Consultado ayer por El País, retrucó: “Lo que pasa es que cuando me agarraron yo estaba muy drogado. Yo fumaba mucha pasta base. Dije cosas mal, equivocadas”.



“El análisis genético nunca lo vinculó a este señor porque vinculaba a una persona que no sabíamos quién era, que hoy sabemos quién es”, dijo ayer en rueda de prensa el juez de la causa, Juan Giménez.



Moreira era la única persona procesada por el caso Lola hasta la detención e imputación de Leonardo David Sena, que está ahora en prisión preventiva por el delito de homicidio muy especialmente agravado. El ADN de Sena coincide con el hallado en pertenencias de la joven argentina.