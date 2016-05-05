Intendencia organiza una jornada especial de limpieza de contenedores

Se realizará en conjunto con los municipios a partir de la medianoche del próximo domingo.

El domingo 8 se llevará a cabo una jornada especial de limpieza a partir de la medianoche, en la que participarán los municipios y la Intendencia de Montevideo (IMM), informó la comuna en su sitio web.

El objetivo de esta jornada será reforzar la limpieza de los contenedores y especialmente de los entornos con ayuda de los equipos de la División de Limpieza (IMM), equipamientos de los municipios y recursos de otras áreas del gobierno departamental.

La comuna informó que también se mantiene un diálogo directo con el sindicato de trabajadores del gobierno departamental (ADEOM).

La idea de la jornada surge en medio de un conflicto por la limpieza que presenta Montevideo, principalmente por la falta de camiones recolectores que llegarán en casi dos meses más.

"Preocupación" en Adeom.

Desde Adeom se expresó preocupación por la salida de Néstor Campal de la Dirección de Limpieza de la Intendencia de Montevideo.

En declaraciones a Montevideo Portal, el secretario general del gremio, Facundo Cladera, djio que la renuncia de Campal "llama la atención" en una situación en que los problemas de infraestructura y el ingreso de empresa privadas al sector de recolección de basura "preocupan".

"La flota y los conflictos afectaron la recolección".

Néstor Campal renunció a la IMM y es el primer director político en abandonar al intendente Daniel Martínez. Campal será ahora el nuevo titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria.

El exdirector de Limpieza de la Intendencia de Montevideo ocupará el cargo en el que se desempeñó hasta ayer Leda Sánchez Bettucci. Fuentes consultadas por El País dijeron que Sánchez —hija de una bióloga grado 5 de la Facultad de la República— es "la persona que más sabe en el país de geofísica".

La basura se acumula en más de 1.000 contenedores. Foto: F. Ponzetto.

CRISIS DE LA BASURA