Casino Carrasco inaugura sala VIP para su público más exigente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Hotel Casino Carrasco continúa renovándose. Su más reciente incorporación fue una sala Vip, que la firma inauguró hace unos días. Esta acción reafirma el compromiso que asumió el grupo inversor Codere con la Intendencia de Montevideo de invertir un total de U$S 4.000.000 en mejoras edilicias, más equipamientos y sumar nuevos espacios para así ampliar la propuesta del Hotel en este emblemático edificio de la ciudad.



La nueva sala VIP es la respuesta a clientes exigentes que buscan entretenimiento en un ambiente íntimo y exclusivo al más alto nivel. La sala cuenta con mesas de Ruleta, Black Jack, Baccarat y Slots de última que aseguran una experiencia inigualable. Permite realizar apuestas tanto en moneda nacional como en dólares americanos.



Situada en un espacio preferente en el edificio, a pocos pasos del lobby, la sala destaca por sus características y apuesta a ser un lugar de encuentro para el turismo de entretenimiento y el juego VIP.

Hotel Casino Carrasco.

Renovación constante

La presencia de Codere en Uruguay data del 2002, cuando integrando la sociedad ganadora de la licitación de la concesión del Hipódromo de Maroñas, asumió la responsabilidad del restauro del edificio y la reactivación de la actividad hípica nacional, junto a la explotación de cinco salas de slots en asociación con la Dirección General de Casinos.



Su compromiso continuó en 2013 con la mítica reapertura del Hotel Casino Carrasco. Tras un intenso proceso de reinauguración, que supuso una inversión de más de US$ 90 millones, la capital recuperó una de sus joyas arquitectónicas más importantes. Ubicado a pasos de la rambla, Casino Carrasco abrió sus puertas el 7 de marzo de 2013 para ofrecer una innovadora propuesta de juego y entretenimiento.



A este hito se sumó en 2018 la remodelación de la Plaza Hotel Casino Carrasco, con una inversión que superó los U$S 1.500.000, en el que se buscó combinar lo urbano y lo paisajístico con la inigualable arquitectura del hotel. Su resultado positivo favoreció al desarrollo turístico y comercial de la zona de Carrasco.



En la actualidad, Hotel Casino Carrasco cuenta con una sala que engloba a más de 380 slots, ruleta electrónica de 12 puestos y Póker Texas Hold’em de 8 puestos. También dispone de 16 mesas de paño para Ruleta, Black Jack, Atlantic Póker, Craps, Big Six, entre otros.

Firme compromiso

Con más de 16 años de presencia en Uruguay, Grupo Codere, multinacional española líder en entretenimiento, consolida su compromiso a través de un casino, dos hipódromos, cinco salas de juego en asociación con la Dirección General de Casinos.



Emplea a más de 1.100 personas y a otros miles de forma indirecta. Las diferentes operaciones del Grupo Codere en Uruguay llevan realizadas más de US$ 240 millones en inversiones.