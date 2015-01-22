El Mossad transmitió preocupación por seguridad local al gobierno

Representantes del servicio de inteligencia israelí viajaron la semana pasada a Uruguay para expresar su inquietud a raíz del artefacto encontrado en el Buceo.

El servicio de Inteligencia israelí, Mossad, expresó al Poder Ejecutivo su preocupación por la seguridad local a partir del artefacto que apareció semanas atrás en la zona de Buceo que puso en alerta a la Policía y demandó el despliegue de un fuerte operativo combinado con la Guardia Republicana y el Ejército, según dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.

Representantes del Mossad viajaron desde Buenos Aires la semana pasada a Uruguay para reunirse con autoridades locales y allí plantearon su inquietud al tiempo que esbozaron algunas hipótesis de lo ocurrido y su preocupación por la seguridad local. La preocupación se basa en que recientemente la Embajada de Israel comenzó a instalarse en la Torre 4 del World Trade Center y pidió al Ministerio del Interior una custodia especial de la zona.

El teniente coronel Alfredo Larramendi, jefe de la Brigada de Explosivos explicó en su momento que hay que poner especial atención en dejar claro cómo llegó ese paquete allí. Según afirmó, “no fue algo casual” su aparición, y por más que dijo que quien armó el aparato sospechoso “no tenía experiencia alguna hay alguien que busca “medir los tiempos de respuesta”.



El presidente José Mujica dijo hoy en Carve consultado al respecto que "está complicado en el mundo entero". "No creo que los fanatismos sean creadores de nada bueno. El fanatismo es igual a la ceguera y en cualquier orden de la vida no siembra otra cosa que respuestas de carácter cerrado".

Detonan explosivo en WTC Foto: Darwin Borrelli

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