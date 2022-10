Olivera dijo que "hay un cangrejo abajo de la piedra" en reforma educativa y Robert Silva le respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Acá hay un cangrejo abajo de la piedra, que no la están mostrando", lanzó este miércoles José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), al referirse a la transformación educativa que impulsa el gobierno y que ya anunció que comenzará a partir de 2023.

Consultado sobre cuál es ese "cangrejo", el dirigente sindical dijo que son "los programas, que se los va a vaciar de contenidos". "Y la pregunta es cuál va a ser la formación de las futuras generaciones, particularmente la continuidad educativa y sus condiciones", remarcó Olivera esta mañana en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).



Consultado sobre qué objetivo perseguiría la administración con vaciar de contenidos el nuevo plan educativo, retrucó: "Hay muchos componentes, uno de ellos es adaptar la propuesta curricular uruguaya a lo que exigen las pruebas PISA".

Olivera aseguró que eso "está escrito en distintos documentos de la OCDE, de que Uruguay es uno de los pocos países que no tenía una propuesta curricular en función de lo que evalúa PISA como prueba internacional".



Respecto a si seguir esas recomendaciones estaría mal, el sindicalista señaló que "algo de soberanía tendríamos que rescatar". Además, insistió que hay una "agenda" local que no está siendo atendida por las autoridades. Se refirió a "tres preocupaciones que no están siendo atendidas": alimentación, el rezago producto de la pandemia y la salud mental.



A mediados de agosto, Olivera había planteado que el gobierno busca imitar planes de "Washington" y "Nueva York", que están "muy lejos de las reales necesidades de la educación pública uruguaya".

Respuesta de Silva

Consultado por El País, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), respondió esta mañana a Olivera. "La realidad aquí es que se han quedado sin argumento. Anunciaron que esta transformación iba a generar muchos perjuicios, entre ellos la pérdida de horas, la desaparición de asignaturas, la vulneración de derechos, pero hemos demostrado que podemos trabajar en un cambio curricular profundo sin afectar derechos", señaló.



"Incluso están en contradicción porque los consejeros docentes sostienen que la montaña parió un ratón, que es un refrito, que acá no hay nada nuevo y sin embargo estamos en huelga por parte de algunos sindicatos que integran Fenapes", añadió el jerarca.

Silva remarcó que acusar a la administración de querer vaciar de contenidos el programa educativo "no tiene sustento ninguno y se realiza desde la irresponsabilidad profesional por parte de quien lo sostiene".