Diálogo por seguridad: blancos y colorados ven muy poco avance

Dicen que el ritmo es lento y que los acuerdos logrados son muy parciales.

La reunión semanal de la comisión técnica asesora multipartidaria que estudia cambios en la normativa penal se canceló y tanto desde el Partido Nacional como en el Colorado ven en esto una mala señal. A diferencia de ellos, el Independiente entiende que se está trabajando a buen ritmo.

Blancos y colorados insisten en que se han abordado hasta ahora básicamente los temas que le interesan al gobierno que no tienen una incidencia sobre la seguridad pública.

El diputado blanco Pablo Abdala, que participa del grupo técnico, dijo a El País que el tiempo "se va a agotando, no queda mucha tela para cortar y la suspensión de la reunión es sugestiva". Advirtió, por lo tanto, que "no se debe generar a la población expectativas desmedidas". La reunión fue pospuesta sin fecha y sin que los representantes opositores recibieran razones. "Nosotros tenemos la mejor buena voluntad pero no tenemos muchas esperanzas, por ejemplo, de que se vayan a adoptar medidas respecto a la minoridad", señaló Abdala.

De todas formas, para Abdala el hecho de que el gobierno haya aceptado que se adelantara la vigencia del Código del Proceso Penal "ya valió la pena" al igual que el hecho de que el oficialismo haya accedido a estudiar el incremento de las penas mínimas de los delitos de narcotráfico, de forma que estos sean inexcarcelables.

Los próximos temas que abordará la comisión serán el tratamiento a dar a los jóvenes que delinquen y la situación del sistema carcelario.

El colorado Guillermo Maciel, quien también participa en las reuniones, dijo que "en 5 semanas de reuniones solamente se acordaron algunos aspectos de cuatro proyectos de ley, no se trató ninguna de las 50 iniciativas de la oposición y ni siquiera la totalidad de las siete iniciativas que elaboró el oficialismo".

El Partido Colorado rechaza la negativa del gobierno a limitar las salidas transitorias para los reincidentes que cometan delitos graves. "Es un contrasentido que se eliminen las libertades anticipadas y condicionadas para ellos y no las salidas transitorias", señaló.

Además, quiere que los proyectos que se acuerden se analicen en el parlamento como leyes de urgencia para evitar que se dilate la discusión. "No se le está dando respuesta a la gente y su inquietud por la seguridad. La gran mayoría de lo que se está discutiendo no se vincula a la mejora de la seguridad", advirtió Maciel

"La suspensión nos fue comunicada por una secretaria del prosecretario de Presidencia (Juan Andrés Roballo) y no se nos dijo cuándo será la próxima. Nos parece que el gobierno esto lo quiere alargar. Además, a veces el gobierno tiene una posición y la bancada oficialista otra y cada dos por tres hay idas y vueltas", señaló Maciel.

El Partido Independiente sí cree que se está trabajando a buen ritmo pero que hay un aspecto que le inquieta y que entiende que no ha sido debidamente tomado en cuenta. Le preocupa que la mayor parte del Código del Proceso Penal vaya a comenzar a tener vigencia en febrero de 2017 pese a que la Suprema Corte de Justicia insiste en que no dará el tiempo para que eso ocurra porque contará con los recursos necesarios recién el 1 de enero próximo. El diputado Daniel Radío dijo a El País que se lo planteó personalmente al presidente de la Repúbica, Tabaré Vázquez. A Radío le inquieta que solamente el ministerio público (fiscales) haya sido debidamente reforzado desde el punto de vista presupuestal.

Radío tiene reparos sobre la idea blanca de que todos los delitos vinculados al narcotráfico sean inexcarcelables. "Si a alguien que tiene un autocultivo de marihuana le sobra una maceta y la vende; ¿va a estar dos años preso? Hay que diferenciar las cosas", dijo.

El legislador del Partido Independiente considera fundamental que se siga avanzando en el diálogo sobre seguridad lejos en el tiempo de la campaña electoral para que las conversaciones no se tiñan de intereses políticos.

El FA acordó estudiar el incremento de penas a delítos por narcotráfico. Foto: A. Colmegna

PROBLEMASJUAN PABLO CORREA