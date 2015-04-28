Desde el 11 de mayo se pagará taxi con tarjeta

La Gremial Única del Taxi pretende tener 1.000 taxis operativos con lectores de tarjeta para el próximo 11 de mayo. La idea, según el presidente de la Gremial, Oscar Dourado, es sacar la mayor cantidad posible de efectivo de arriba de los vehículos.

Ayer, pasadas las 15:00 horas, una delegación de la Patronal, presidida por el propio Dourado, tuvo una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a quien se le llevaron varias preocupaciones, tal y como había sucedidoscon reuniones similares mantenidas con el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

"Vinimos a manifestarle nuestra preocupación al fiscal, acerca de la situación que vivimos los trabajadores del transporte colectivo", afirmó a El País Dourado.

"Nuestra mayor preocupación hoy en día es todo lo que tiene que ver con la seguridad. En lo que va del año ya perdimos a dos compañeros, dos padres de familia", dijo el presidente de la Patronal, aseverando que este gremio, tanto como los trabajadores de los ómnibus, son "los sectores más atacados por la delincuencia".

El encuentro entre la Gremial y el fiscal de Corte, duró cerca de 40 minutos, y según el propio Dourado, "fue una reunión muy buena".

No obstante, para el presidente de la Patronal, los resultados de los procedimientos policiales y judiciales "fueron excelentes".

En la visión de Dourado, no se debió llegar a este punto. "Se entiende el gran trabajo judicial y policial, pero para que ese trabajo se hiciera tuvimos que perder dos compañeros", afirmó.

Durante la reunión con Jorge Díaz, los integrantes de la comitiva del taxi pidieron "mano dura" y que las penas "sean más enérgicas".

Para Dourado, "Díaz entendió lo que le estábamos pidiendo. Es un hombre dinámico y joven que conoce su trabajo".

Dinero.

"Para el 11 de mayo vamos a tener 1.000 lectores de tarjetas para que se pueda bajar la cantidad de dinero arriba de los coches", afirmó Dourado.

"Vamos a hacer las correspondientes y salen caras, pero entendemos que mucho más caro sale la vida de un trabajador y de un padre de familia", comentó el presidente de la patronal.

"Nosotros estamos realmente preocupados por la ola de rapiñas que estamos soportando. Nos prenden fuego los autos, nos roban todo lo que brilla arriba del taxi. Es necesario hacer algo", comentó Dourado.

Ya se sabe que el nuevo Código del Proceso, va a comenzar a ponerse en práctica en el año 2017 y para esto "nosotros hemos hecho muchos aportes", señaló Dourado, en referencia a las constantes reuniones que han tenido tanto con la Jefatura de Policía como con el Ministerio del Interior.

En este sentido, el presidente de la Gremial, señaló que a Díaz "le llegan todas las preocupaciones y propuestas que planteamos en cada reunión con la Policía y con el ministerio".

Dourado admitió que "las penas para quienes atacan a un trabajador son mucho más drásticas, pero todo depende del seguimiento y la pesquisa del delito".

Días atrás, cuando Dourado habló del tema del pago mediante tarjeta de crédito, el dirigente gremial, Carlos Silva, sostuvo que "el volumen de dinero que se maneja en este sistema es mínimo".

"No conocemos el plan que se quiere llevar a cabo, pero hay que ver si la gente se puede adaptar y si no afecta a los trabajadores", señaló.

"Un nuevo sistema nos quita la propina y nos saca la plata del jornal de la mano", afirmó el trabajador en su momento.

El director de Tránsito de la Intendencia, Hugo Bosca había señalado que esta medida no se había tomado antes debido a que hubo "intereses de por medio".

Sin dar mayores detalles, el jerarca municipal señaló que "si se escuchaban las declaraciones públicas de cada una de las partes involucradas, se darán cuenta que hay algunos que están en contra de eliminar el dinero de los taxis".

"La gente no está acostumbrada al sistema (de tarjetas)", dijo Bosca.

"El mejor ejemplo es lo que está pasando con las tarjetas del STM (Sistema de Transporte Metropolitano), que tienen una carga de dinero dentro de las mismas muy bajas".

La otra cara.

La Fiscalía de Corte, a través de su página web señaló que Jorge Díaz mostró preocupación "por las vidas humanas perdidas" durante los asaltos sufridos por taximetristas y trabajadores del transporte, además de informar que "permitirá que los fiscales conduzcan las investigaciones para lograr desbaratar los mercados ilícitos que existen detrás de estos robos."

"No se rapiña a un conductor porque sí. Detrás de esto hay un mercado que es el que tenemos que atacar", enfatizó el fiscal de Corte.

En tanto, informa el sitio fiscalia.gub.uy, Díaz comprometió el trabajo de los fiscales para investigar estos hechos con las herramientas judiciales que existen actualmente.

Taxímetros: la gremial se reunió con el Fiscal de la Corte. Foto: Darwin Borrelli.

Se pretende sacar efectivo de la mayor cantidad de autosG. CORTIZAS / D. CASTRO