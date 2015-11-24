"De hierro y están muy cerca de los pasajeros"

Las mamparas que se utilizan en los taxis en Uruguay son muy peligrosas para los pasajeros porque los vehículos en que se instalan son completamente inadecuados para ellas, según Arturo Borges, director del Instituto de Educación y Seguridad Vial.

Las mamparas deberían estar colocadas a no menos de 50 centímetros de los pasajeros y en Uruguay se encuentran a veces a 30. El cuerpo del pasajero se adelanta en caso de frenazo brusco o choque, incluso si tiene colocado el cinturón de seguridad y el impacto frecuentemente es inevitable, explicó Borges. En el Reino Unido y en Nueva York los taxis utilizan mamparas pero son mucho más grandes que en Uruguay, sostuvo.

"Las mamparas son un elemento contrario a la seguridad vial, lo denunciamos hace más de 10 años. No contribuyen a la seguridad del conductor porque cambió la modalidad de los robos. Todos los días hay asaltos y deberían combatirse con el pago a través de tarjetas", opinó. Además, muchas veces los taxis no tienen cinturón de seguridad o no funcionan y por lo tanto no evitan que el pasajero se golpee contra la mampara. "Las mamparas destrozan rostros, mandíbulas, dientes, cabezas", señaló. Están hechas de hierro y es imposible no lastimarse con ellas, consideró. "El tema es complejo y llama la atención que ahora se plantee eliminarlas porque apareció una competencia, tenemos que preguntarnos si queremos proteger a los conductores o a los usuarios", comentó. En Montevideo hay unos 3.200 taxis y se considera que la mayoría no tienen una distancia adecuada entre la mampara y el pasajero. La cantidad de rapiñas a taxistas está estabilizada.

Borges advierte que el tránsito cambió porque hay más vehículos, se maneja con más agresividad y los usuarios a veces le tienen "miedo" al taxi. "Algunos taximetristas cambian de senda para ganar un viaje, insultan, tocan bocina", señaló Borges.

Se calcula que un taxi recorre 168.000 kilómetros al año y un vehículo particular unos 20.000. El día que hay más accidentes que involucran a taxímetros es el domingo. La mayor cantidad de lesiones en taxímetros se producen entre las 12 y las 15 horas y entre las 19 y las 21 horas.

Análisis de experto