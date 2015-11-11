Crean cuatro salas especiales para presos en el Maciel

El Hospital Maciel abrirá en 2016 cuatro salas especiales para presos. La decisión se tomó semanas atrás, luego que el Clínicas, el otro centro que atendía reclusos, se negara a seguir recibiéndolos. Fue una salida de emergencia y adoptada a "regañadientes", dijeron a El País fuentes vinculadas al tema.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior y la dirección del Maciel trabajan en el acondicionamiento de estas cuatro salas para presos en el hospital. La instalación se sumará al Hospital Penitenciario, cuya construcción se proyecta a partir del año próximo,

"Van a ser salas con medidas de seguridad reforzadas. Lo que pasa es que más allá del Hospital Penitenciario, hay pacientes que van a seguir viniendo al Maciel. No se van a quedar mucho tiempo, solo hasta que se estabilicen. Pacientes, por ejemplo, con heridas de tórax, o heridas vasculares, o neurocirugías, se tienen que seguir atendiendo en este hospital", señaló a El País el director del centro de salud, Álvaro Villar.

Las salas, explicó el director, van a ser solo para dos pacientes cada una, para garantizar las mejores medidas de seguridad. También se busca evitar que los reclusos estén en el mismo espacio físico que otras personas que se atiendan allí.

No más.

El 12 de septiembre, un recluso que estaba internado desde hacía 10 días en el Hospital de Clínicas por una herida causada por un "corte" carcelario, le robó el arma al policía que lo custodiaba, lo baleó, tomó a una enfermera de rehén, llegó a la puerta del centro y se escapó en un taxi.

Tras este revuelo, la dirección del Clínicas decidió comunicarle al Ministerio del Interior que ya no recibiría reclusos. Con esto, esta tarea quedó solo en manos del Maciel. "La resolución que tomamos desde el Maciel es que los presos nuevos los vamos a seguir recibiendo como hicimos siempre, pero los que ya eran pacientes del Clínicas, no", sostuvo Villar.

El jerarca contó que en este tiempo, desde que el Clínicas resolvió que no iba a recibir más presos, ya se negaron a que dos reclusos ingresaran al Maciel. "Los dos pacientes estaban en tratamiento por cáncer de sangre. Son pacientes oncológicos, medicados y controlados por el equipo del Clínicas. No pueden de un día para el otro mandarlos al Maciel, les dije que no, que de ninguna manera, y el juez los obligó a recibirlos", explicó Villar.

Lesiones.

El director del Maciel dijo que no subió el flujo de pacientes que reciben, pese a la decisión del Clínicas. En promedio siempre hay cuatro pacientes internados en el centro.

Villar dijo que las medidas de seguridad han mejorado en los últimos meses, tras el episodio del Clínicas y uno similar que se dio en el Maciel. Hoy por hoy los que ingresan lo hacen con esposas y grilletes, y con una pulsera electrónica que suena en caso de que se salgan del área que tienen asignada para su atención. Cada recluso tiene dos custodias.

Villar contó que "hay varios que vienen para controles hematológicos, de urología u enfermedades oncológicas". Dijo que son pocos los que llegan lastimados por peleas.

Maciel atenderá a los reclusos: clínicas se niega a hacerlo. Proyectan nuevo hospital carcelario.

no reciben más presos luego de que quitaron arma a policía y le pegaron un tiro