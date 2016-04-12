Coparon una fiesta y arruinaron boda gitana

El casamiento gitano ya se había realizado pero la celebración continuaba, en una casa de Barros Blancos, ubicada en la calle 25 de Agosto, cerca del kilómetro 25 de la Ruta 8.

De pronto irrumpieron 5 desconocidos y antes de que alguno de los invitados les ofreciera leerle las líneas de las palmas de sus manos, robaron dinero en dólares, reales y pesos uruguayos, relojes, pulseras, anillos y cadenas de alto valor.

Todos los copadores usaban guantes, estaban fuertemente armados y tenían los rostros enmascarados con gorros pasamontañas. En un instante redujeron a los 14 invitados a la fiesta, que entre los gitanos a veces suele durar más de un día.

En ella no puede faltar el dinero porque en el transcurso de la boda se lleva a cabo lo que se denomina "hacer la corbata". Se entrega plata al novio y a cambio se recibe un trozo de su corbata. Pero hay gitanos con distintas creencias y tradiciones, que en general se casan a la par por la iglesia católica o evangelista o simplemente siguiendo antiguos ritos de su cultura.

Es común, por ejemplo, que los invitados varones se rompan las camisas en señal de alegría y gesto de euforia, algo que nadie sabe si habían hecho en la fiesta de Barros Blancos que les arruinaron con violencia.

Después de la rapiña masiva, los agresores provocaron daños en siete vehículos estacionados en el campo que rodea a la finca.

Recibida la denuncia por el 911, de forma inmediata, según se dice en el parte policial, fue montado un vasto operativo con el apoyo de seccionales limítrofes a la 25 y personal de grupos de apoyo. Sin embargo, el procedimiento de efectivos policiales no dio resultados positivos hasta el momento.

EN BARROS BLANCOS