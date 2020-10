Contadores en carrera al futuro

El futuro ya llegó. La evolución que imprime la tecnología a la vida de las empresas las obliga a buscar la innovación, la eficiencia, la resiliencia y la agilidad en la toma de decisiones para ser competitivas. Y, como parte del engranaje vital de las organizaciones, es necesario que los contadores se adapten a este nuevo y desafiante escenario.

Ante esta necesidad, la Universidad ORT Uruguay viene desarrollando desde el año pasado un nuevo plan de estudios para la carrera de Contador Público, que comenzó a impartir en 1998.

El acento está puesto no solo en enseñar los pilares de la profesión como la formación técnica en contabilidad, impuestos y finanzas, sino que ahora incorpora una “dimensión tecnológica” que integra herramientas y conocimientos digitales en las distintas áreas de trabajo diario del contador.

Los profesionales deben manejar analítica de datos, conceptos como big data y business analytics y RPA (siglas de Robotic Process Automation). Para poder aplicar eso tienen que dominar herramientas que ya estudian como Excel avanzado o bases de datos, pero también nuevos lenguajes de programación como Python y R. Esos conocimientos y habilidades se alinean con el modo en que las empresas desarrollan hoy su actividad. Por eso, “ya no alcanza con salir de la universidad con el título de Contador Público y sabiendo lo técnico. Las empresas también se han ido aggiornando y buscan contratar contadores que no solo conozcan lo técnico, sino que ya traigan el conocimiento de herramientas tecnológicas”, destacó Santiago Muzi (24), senior de Auditoría en Deloitte y contador graduado en 2018.

Para Natalia Moreno (35), gerente senior de Deal Advisory en KPMG Uruguay, el cambio en el modo de entender la profesión es radical.

“La figura del contador tradicional ya no existe más hace tiempo. La carrera de Contador Público es un gran paraguas que te brinda herramientas para poder desempeñarte en diferentes áreas. La digitalización, la automatización, las herramientas de reporting y de análisis de big data llegaron para quedarse, y los contadores tenemos que poder adaptarnos rápidamente y usar estas disrupciones a nuestro favor”, opinó.

Este desafío se impone tanto a los profesionales en su afán de actualizarse, así como a los nuevos estudiantes de la carrera. “Quienes se están formando hoy en ORT cuentan con la ventaja que el plan de cursos ya se adaptó e incluye materias de programación, big data, business intelligence, que les van a servir mucho para diferenciarse de otros colegas y tener una ventaja competitiva al momento de ingresar al mercado laboral”, dijo Moreno, quien se graduó en 2008.

De hecho, ORT apuesta a formar a los graduados con un perfil profesional propio y que los diferencie local e internacionalmente.

En ese marco, el nuevo énfasis en la tecnología señala al futuro desde el presente. “No hablamos de la formación del contador del 2030, es la realidad que hoy viven las empresas. Es lo que necesita saber el profesional hoy mismo”, explicó Lourdes Volpi, coordinadora académica de la carrera de Contador Público en la Universidad ORT Uruguay.

“En el mundo real, hoy la tecnología forma parte de la operativa cotidiana en todas las áreas de las empresas y los contadores deben conocer y utilizar estas herramientas necesariamente. Lo que se ve desde hace años, pero se ha marcado aún más últimamente es que la tecnología cambió mucho la forma de trabajar de las empresas. Y, por lo tanto, el perfil y la formación de los contadores que trabajan en ellas, tiene que adaptarse también”.

El curso vertiginoso con que la tecnología viene transformando los procesos en las empresas se aceleró de forma inesperada este año a raíz de la pandemia de coronavirus. La “nueva normalidad” provocó que las organizaciones tuvieran que adecuarse de forma obligada e inmediata al uso de herramientas digitales para mantenerse en actividad.

Ese “tsunami” también ha alcanzado al trabajo de los contadores.

“La pandemia aceleró algo que era inminente e iba a suceder en un futuro que quizá muchos no percibían como tan cercano. Todas estas tecnologías nos permiten potenciar nuestros servicios profesionales a través, por ejemplo, de la automatización de tareas repetitivas y de gran volumen. Ello disminuye el riesgo de error y nos permite dedicar mayor tiempo al análisis y revisión, pudiendo ofrecerle al cliente un servicio de mayor calidad y valor agregado”, señaló Lucía Regusci (25), contadora graduada en 2017 y que actualmente se desempeña como senior associate en la firma PwC Uruguay.

Por ejemplo, la utilización de RPA ha simplificado tareas como la liquidación de sueldos. Al aplicar estos robots, programas que automatizan procesos, el servicio pasó de tomar tres días a completarse en solamente tres horas.

¿La automatización supone una amenaza para el futuro laboral de los contadores?

Para Regusci, el uso de nuevas tecnologías y la actualización constante son aspectos claves para diferenciarse frente a otros profesionales y ser competitivos. La transformación de la carrera de contador “no implica que seremos sustituidos por robots sino que, por el contrario, potencia nuestro trabajo y nos permite agregar mayor valor a los servicios que prestamos”.

No solo el profesional se beneficia de esta revolución tecnológica. La empresa “tiene una gestión mucho más ajustada y por tanto más eficiente y eficaz, porque gasta menos y tiene la información más rápido, entonces puede tomar mejores decisiones que le permiten ahorrar costos, mejorar la rentabilidad o las dos cosas”, resaltó Volpi.

La experiencia integral que plantea la formación en la universidad no sería completa sin el apoyo a los estudiantes en el desarrollo de habilidades blandas que también son muy requeridas por las empresas dado el contexto cambiante de los negocios.

“La carrera nos da las herramientas para lograr la capacidad de aprender, investigar y crecer profesionalmente. Y desde el inicio sugieren tener no solo la información teórica, sino que también incorporan prácticas y trabajos en equipo que entiendo fundamentales para cuando uno se enfrenta a la realidad. ORT hace la diferencia en ese sentido”, aseguró Leticia Arias (41), tax supervisor en la consultora EY Uruguay.

