Compra directa de camiones para cubrir déficit de limpieza

Instalan cámaras de seguridad para ver quién crea basurales.

La Intendencia de Montevideo va a comprar entre febrero y abril cinco camiones recolectores de basura y arrendará entre dos y cuatro más para acelerar la mejora en la situación de limpieza de la ciudad, adelantó a El País Óscar Curutchet, director de Desarrollo Ambiental de la comuna. Curutchet explicó que la compra directa de 20 unidades por US$ 8 millones va a estar cerrada en los últimos meses del año y apunta a enfrentar una urgencia. Con estas adquisiciones la Intendencia entiende que quedarían cubiertas las necesidades planteadas para este quinquenio. "No abundan los camiones que cumplan con las especificaciones. Hay que adaptar la caja y el chasis", señaló.

La Intendencia necesitaría entre 32 y 34 camiones en condiciones óptimas y hoy en los días que tiene más disponibilidad llega a un máximo de 28. Ayer se restablecieron parcialmente los trabajos de recolección con personal de la División Limpieza pero recién la próxima semana la situación podría estar normalizada en términos generales, dijo Curutchet. De todas formas, las empresas privadas Aborgama y Tahim seguirán trabajando hasta mediados de este mes en tanto la organización no gubernamental "Vos con voz" lo hará por seis meses más. La organización Tacurú, que además tiene acuerdos con los municipios D, G y CH lo seguirá haciendo por plazo indefinido. Tacurú volverá a hacer la tarea de limpieza de cañadas, de recolección de bolsas que utilizan los clasificadores y de levante de basura en las zonas a las que no acceden los camiones. Ciemsa seguirá vinculada a la Intendencia realizando tareas vinculadas a saneamiento.

Curutchet fue claro al señalar que recurrir a empresas privadas y ONG "aumenta el déficit" de la Intendencia aunque no cuantificó en cuánto. El funcionario aseguró que el Ejército, que terminó de trabajar para la Intendencia el lunes limpiando las adyacencias de los contenedores, higienizó el entorno de 4.000 unidades y no de 2.500 como denuncia Adeom. El sindicato municipal criticó en duros términos en su asamblea del lunes pasado que la Intendencia haya recurrido al Ejército para realizar la recolección y reclama reforzar el personal permanente asignado a Limpieza.

Persiste un atraso que afecta a 2.000 contenedores en el Oeste de la ciudad y otros 600 en el Este, reconoció Curutchet. El funcionario admitió que la compra de camiones no será suficiente para mejorar la limpieza. "Hay que acortar los recorridos de los camiones, cambiar estructuralmente el área de mantenimiento, mejorar, profesionalizar", señaló.

Basurales vigilados.

Por otra parte, Curutchet anunció que se instalarán en febrero seis cámaras en inmediaciones de basurales para detectar a quienes tiran basura allí y eventualmente aplicarles la Ley de Faltas. "Queremos aplicar políticas claras y enviar señales. Hay basurales que aparecen de un día para otro y la dirección de Desarrollo Ambiental va a realizar una tarea de monitoreo", señaló Curutchet.

El intendente Daniel Martínez dijo a El País que el estado de la limpieza en la capital es "espantoso".

Al plan Director de Limpieza de la Intendencia le faltan elementos. Foto: D. Borrelli

