¿Cómo hace la IMM para lidiar con 10 toneladas diarias de basura en playas?

Todos los días los funcionarios de la Intendencia retiran de las playas de la costa de Montevideo plásticos, envases y residuos que dejan los veraneantes.

El verano es la época de mayor trabajo para la División de Limpieza de playas de la Intendencia de Montevideo. Sus 30 funcionarios, entre choferes, obreros y operarios de máquinas, logran sacar un promedio de 10 toneladas diarias de basura.

Daniel Picún, director del área de playas que depende del departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, explica que la basura en las playas llega por dos vías.

Por un lado está el factor humano que deja basura como restos de comida y envases plásticos. Y por otra el propio Río de la Plata que trae hacía la costa la mayor parte de la basura que aparece.

“La gran cantidad de residuos que nosotros levantamos de las playa es el que viene con el oleaje, ya sea que esté en el fondo del río o en suspensión” explicó Picún.

Mucha de esa basura llega al río desde la misma ciudad de Montevideo. El funcionario explicó que en muchas playas, en especial en la zona Este de la ciudad, hay desagües del sistema de alcantarillas que recogen las aguas de lluvia.

“Los días de grandes lluvias, cuando hay un gran volumen de agua en el sistema pluvial se termina desagotando en zonas cercanas a las playas. Lo que termina ocurriendo es que la basura que está en la calle es arrastrada hacia las bocas de tormenta, y eventualmente termina en la playa. Por eso siempre se recomienda no bañarse después de un día de tormenta”, señaló Picún.

Las tareas de limpieza se realizan con maquinas limpia playas y cuadrillas de funcionarios que realizan la recolección manual.



Trabajos de limpieza en la playa del Puerto del Buceo. Foto: Gabriel Rodríguez

basura en las playas de Montevideo

VIDEOGABRIEL RODRÍGUEZ