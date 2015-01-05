Coetc se movilizó tras intento de robo y agresión a un chofer

Los trabajadores de la cooperativa realizaron un paro y marcharon hasta el Ministerio del Interior para reclamar por medidas de seguridad.

Los trabajadores de Coetc realizaron un paro y se movilizaron entre las 9 y las 13 horas de hoy en protesta por el intento de robo a un chofer del coche 18 que salía de Pajas Blancas y fue agredido al no contar con dinero.

El hecho se produjo sobre las 5 de la madrugada, según informó el secretario general de Ascott, Jorge Acosta, a radio Sarandí. "Era la primera salida, subió un delincuente y le quiso robar, pero no tenía dinero entonces lo agredió; le clavó un cuchillo en una pierna", relató.

El trabajador fue llevado a un centro asistencial y está fuera de peligro.

Marcha de Coetc. Foto: El País

conflictividad sindical