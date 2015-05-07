Buscan al autor de la muerte de Pablo Blois

La Policía busca a uno de los involucrados en la balacera del 25 de abril donde murió Pablo Blois en el estacionamiento del boliche "Tijuana" de Playa Hermosa.

El sujeto zafó de los operativos policiales pero en la redada fueron detenidos el jefe de la banda, uno de sus integrantes y tres mujeres que los acompañaban en sus paseos delictivos por varios puntos del país.

El juez penal de 10º turno, Marcelo Souto, los indagaba anoche por su participación en el homicidio de Blois. Se esperaba una resolución del juez porque a las 10:00 de hoy se cumplen las 48 horas de la detención.

Los dos sujetos detenidos tienen profusos antecedentes penales, todos ellos por delitos graves como rapiña.

Los sujetos llegaron a Piriápolis con el objetivo de asaltar una conocida heladería de la zona. Alquilaron una casa la que emplearían como aguantadero una vez consumado el asalto.

Los delincuentes se percataron que el empleo del Chevrolet Astra de su propiedad les generaría más problemas que soluciones para el golpe. Esto los llevó a robar una moto Baccio 125 cc. La misma sería empleada para ingresar a la heladería, reducir a la cajera y llevarse la recaudación del dia.

Empero, dos de ellos prefirieron salir de copas y conocer la noche del lugar. Alrededor de las 01:00 llegaron al citado centro nocturno. En ese lugar se enfrentaron a una barra de jóvenes locales. El resultado fue adverso para los delincuentes. Su contraparte no se imaginó que sus ocasionales oponentes eran delincuentes de la pesada.

La paliza recibida enfureció al jefe de la banda y al ahora prófugo. Marcharon alrededor de las 3:30 al boliche. Uno de los delincuentes divisó a uno de los jóvenes que lo había agredido. Sacó una pistola Glock y efectuó varios disparos. El joven se tiró al piso. Detrás suyo venía caminando Pablo Blois, ajeno a los hechos. Una de las balas impactó su cabeza. Los asesinos regresaron a la casa y volvieron a Montevideo. Su paso por el peaje fue captado por las cámaras de seguridad.

La banda está detenida