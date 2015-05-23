Apresan al matador de repartidor de panes

Efectivos de la Zona III capturaron a un individuo acusado de haber matador al repartidor de una fábrica de panificados, Diego Fernando Álvarez, y de haber herido a su padre en una rapiña cometida el 27 de febrero del este año frente a un comercio ubicado en Tubichas 4462 y Teniente Galeano (barrio Casavalle).

La jueza penal de 9° Turno, Blanca Rieiro, procesó ayer a este sujeto por un delito de homicidio en calidad de autor y tentativa de homicidio por haber herido al padre del repartidor de panificados.

Poco después de la rapiña, personal de la Seccional 17° detuvo a un menor. La Justicia de Adolescentes decidió internarlo en un hogar del INAU por el crimen de Álvarez. Testigos del hecho informaron a la Policía que el adolescente había sido acompañado por un adulto.

El 2 de marzo de 2015, una multitudinaria marcha organizada por comericantes se efectuó desde el Cementerio del Norte hasta la Torre Ejecutivo en reclamo de más seguridad para el sector.

Ocurrió en una rapiña