Adeom retoma recolección de basura el miércoles y vuelve a parar el jueves

El jueves los trabajadores tendrán una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo para luego decidir si continúan o no con la medida de paro.

Los paros que realizan los trabajadores de Limpieza de la Intendencia de Montevideo desde la semana pasada, finalizarán mañana a las 9:00 de la mañana y se retomarán nuevamente el jueves a las 8:00, informó a El País Aníbal Varela, flamante presidente de laAsociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

El paro del jueves se realiza con motivo de una reunión tripartita que tendrá lugar a las 9:00 de la mañana en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en la que se presentarán todas las partes involucradas para buscar una solución al conflicto.

Finalizado el encuentro, los trabajadores evaluarán si la reunión resultó satisfactoria para poder levantar la medida de paro o si continuarán con ella y hasta cuando.

Entre los reclamos que realizan, piden que se ponga en funcionamientola Comisión establecida en el marco del acuerdo del 5 de enero, que tiene como objetivo analizar la insalubridad de limpieza, comenzando por el vertedero, explicó Varela.

Otro punto que reclaman es que aún no hay fecha para la entrega del uniforme de invierno, el cual es otorgado a los trabajadores cada año.

"Ya casi estamos en los primeros días de julio y todavía no nos dieron la ropa de abrigo así como tampoco una fecha de cuando nos la van a entregar", explicó Verela y añadió que "los trabajadores viejos tenemos algún pantalón para ir cambiando cada día, pero los nuevos por ahora no tienen nada de invierno", indicó.

La comuna anunció días pasados que estaban tomando medidas para mitigar los efectos de los paros por turnos que los funcionarios realizaban desde la semana pasada.



Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger. Foto: F. Ponzetto

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA