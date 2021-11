Los estudiantes internacionales ya pueden refinanciar sus préstamos estudiantiles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

WASHINGTON | MPOWER Financing, una empresa de tecnología financiera orientada a la misión y el principal proveedor de préstamos educativos para estudiantes internacionales prometedores, ha lanzado un programa de refinanciación de préstamos estudiantiles internacionales (‘Refi’) para graduados internacionales que ahora trabajan en Estados Unidos.

Con el lanzamiento de este programa, MPOWER se asegura de que los graduados prometedores de todo el mundo puedan iniciar sus nuevas carreras con una base financiera sólida mediante la refinanciación de hasta 100.000 dólares de préstamos educativos de instituciones financieras de todo el mundo. Además de liberarse de las obligaciones de cofirmantes y garantías, los solicitantes seleccionados pueden reducir significativamente sus tasas de interés mientras construyen su historial de crédito en los Estados Unidos.

"Tener la posibilidad de refinanciar mi préstamo estudiantil de India a través de MPOWER ha sido un gran alivio", dijo Aniket Sinha, uno de los recientes clientes de refi de MPOWER. “Desde que me gradué en la Universidad de Florida, he conseguido un fantástico trabajo en el campo de la informática que elegí. Sin embargo, me seguía preocupando el pago de mi préstamo, además de que mis padres seguían siendo los responsables del mismo. Con MPOWER, no sólo estoy ahorrando miles de dólares cada año, sino que también tengo la tranquilidad de que mis padres están libres y ya no son una carga como mis cofirmantes mientras avanzan hacia la jubilación”.

"Refinanciar mi préstamo de India con MPOWER me deja más dinero en el bolsillo y me ayuda a establecerme financieramente en los Estados Unidos", dijo Rahul Gunasekaran, otro cliente reciente de refinanciación de MPOWER . “Ahora que me he graduado en la Universidad George Mason y tengo un gran trabajo en seguridad de la información, quiero asegurarme de que mis padres ya no sean una carga financiera. Mi préstamo MPOWER me ayuda a ahorrar miles de dólares al año, a la vez que me sitúa en una posición sólida y libera a mis padres de sus obligaciones financieras”.

Los solicitantes que cumplan los requisitos deben haberse graduado en una universidad estadounidense o canadiense y tener al menos tres meses de experiencia laboral. Se puede optar por una amplia variedad de autorizaciones de trabajo, como OPT, H1-B y otras. Los solicitantes interesados pueden obtener más información y presentar su solicitud en el sitio web de MPOWER.

Los préstamos de MPOWER no tienen garantías ni cofirmantes, y los estudiantes se benefician de la creación de crédito, la orientación en materia de inmigración y la asistencia en la búsqueda de empleo a través del programa Path2Success de MPOWER. Como organización impulsada por su misión, MPOWER se compromete a conceder préstamos que sean financieramente sostenibles para los estudiantes.

Acerca de MPOWER Financing:

MPOWER Financing, con sede en Washington, D.C. y con oficinas en todo el mundo, es una empresa de tecnología financiera impulsada por la misión y el principal proveedor de préstamos educativos globales. Es el único prestamista estudiantil en todo el mundo que utiliza un algoritmo propio para analizar los datos de crédito en el extranjero y en el país, así como el potencial de ingresos futuros para servir a los estudiantes internacionales y DACA de alto potencial. MPOWER trabaja con más de 350 universidades de primera línea en Estados Unidos y Canadá para proporcionar financiación a estudiantes de más de 200 países. El equipo de MPOWER, que está formado en gran medida por antiguos estudiantes internacionales, ayuda a construir los historiales de crédito de los estudiantes y les proporciona educación financiera personal y apoyo profesional para prepararse para la vida después de la escuela. MPOWER ha sido nombrada uno de los mejores lugares para trabajar, uno de los mejores lugares de trabajo de tecnología para la diversidad, y una de las mejores empresas de tecnología financiera para trabajar de American Banker durante cuatro años consecutivos. El equipo está respaldado por Tilden Park Capital Management, King Street Capital Management, ETS Strategic Capital, Drakes Landing Associates, Pennington Alternative Income Management, Zephyr Peacock, Breega, Potencia Ventures, Goal Solutions, Gray Matters Capital, Cometa, AI8, DreamIt, 1776, Village Capital, Fresco, K Street y University Ventures.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

