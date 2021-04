Becle, S.A.B. de C.V. Reporta los Resultados Financieros No Auditados correspondientes al Primer Trimestre de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ciudad de México, México | BECLE, S.A.B. de C.V. (“Cuervo”, “BECLE” o la “Compañía”) (BMV: CUERVO) anunció hoy los resultados financieros para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2021.

Todas las cifras en este comunicado se derivan de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Compañía al 31 de marzo de 2021 y para el periodo de tres meses que finalizó a esa fecha y se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en ingles).

Aspectos destacados del Primer Trimestre de 2021

Todos los aumentos y disminuciones mencionados anteriormente se han determinado en comparación con el periodo correspondiente del año anterior.

Comentario de la Administración

El primer trimestre de 2021 continuó presentando desafíos en varios de los mercados de la Compañía debido a la pandemia extendida de COVID-19 y al canal de centros de consumo aún afectado. Sin embargo, la Compañía pudo adaptarse rápidamente a las difíciles y a menudo cambiantes condiciones del mercado y continuó ejecutando su plan de negocios de manera efectiva. Como resultado, Becle logró un crecimiento de 38% en ventas netas año tras año. Esto fue impulsado por otro trimestre de sólidos resultados en Estados Unidos y Canadá, así como por una recuperación gradual en la región de México.

La Compañía confía en que su trabajo a lo largo de los años para construir un portafolio de marcas líderes, confiables y deseables, enfocadas en categorías de con alto crecimiento y respaldadas por una vasta red de distribución global, le permitirá seguir generando valor para sus accionistas.

Durante el primer trimestre de 2021, el volumen total incrementó 43.4% a 4.8 millones de cajas de nueve litros. El incremento año contra año es explicado por un aumento de 55.7% en el volumen en los Estados Unidos y Canadá, impulsado por fuertes desplazamientos para nuestras marcas, principalmente de los productos listos para beber (RTD), mezcladores sin alcohol y tequilas. Hubo un incremento de 28.5% año contra año en volumen en México debido a una mejora en el entorno operativo de negocios, así como al efecto de base comparable de nuestro portafolio de bebidas energéticas en el primer trimestre de 2020. Hubo un incremento en volumen de 13.2% año contra año en la región del Resto del Mundo (RoW) principalmente impulsado por fuertes desplazamientos, reflejando la recuperación de ciertos países en la región.

Las ventas netas del primer trimestre de 2021 aumentaron 37.7% año contra año a $7,168 millones de pesos. Las ventas netas de Estados Unidos y Canadá aumentaron 45.2% año contra año, principalmente reflejando una mezcla sesgada hacia marcas de menores ventas por caja, parcialmente compensado por aumentos de precios y la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en una comparación año contra año. En el mismo período, las ventas netas en México incrementaron 15.9% principalmente debido al efecto de la recuperación en nuestro portafolio de bebidas energéticas aunado a aumentos de precio año contra año en nuestro portafolio. Las ventas netas de la región de RoW aumentaron en 30.0% en comparación con el primer trimestre de 2020, principalmente reflejando una mejor mezcla, aumentos de precio en la región, así como el efecto del tipo de cambio dentro de la región.

El volumen de ‘Jose Cuervo’ aumentó 9.1% respecto al mismo periodo en 2020 y representó 26.4% del volumen total para el primer trimestre de 2021. Las marcas de ‘Otros Tequilas’ representaron el 15.3% del volumen total, con el volumen incrementando 45.3% en comparación con el mismo período del año anterior. Las marcas correspondientes a ‘Otros Spirits’ representaron el 19.1% del volumen total en el período y mostraron un incremento del 25.3% en volumen con respecto al primer trimestre de 2020. El volumen de las ‘Bebidas No-alcohólicas y Otros’ representó el 16.2% del volumen total y aumentó un 107.9% en comparación con el mismo período del año anterior. El volumen de ‘RTD’ representó el 23.0% del volumen total y creció un 91.8% en comparación con el mismo período del año anterior.

Las ventas netas de ‘Jose Cuervo’ aumentaron un 9.2% en comparación con el mismo periodo de 2020 y representaron el 29.6% de las ventas netas totales del primer trimestre de 2021. Las ventas netas de las marcas de ‘Otros Tequilas’ aumentaron un 59.0% en comparación con el mismo período del año anterior y representaron el 26.9% de las ventas netas totales. Las marcas de ‘Otros Spirits’ representaron el 25.0% de las ventas netas totales en el período y aumentaron 43.0% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Las ventas netas de ‘Bebidas No-alcohólicas y Otros’ representaron el 4.5% del total de las ventas netas y aumentaron 7.9% en comparación con el mismo período del año anterior. Las ventas netas de ‘RTD’ representaron el 14.0% de las ventas netas totales y aumentaron un 101.6% en comparación con el mismo período del año anterior.

La utilidad bruta durante el primer trimestre de 2021 incrementó 42.9% respecto al mismo periodo de 2021 a $3,843 millones de pesos. El margen bruto fue del 53.6% en el primer trimestre de 2021, en comparación con el 51.7% del primer trimestre de 2020, reflejando la estabilidad de los costos de insumos año tras año y una mejor mezcla de regiones.

Los gastos de publicidad, mercadotecnia y promoción (AMP) disminuyeron 17.5% a $1,025 millones de pesos en comparación con el primer trimestre de 2020. Esta disminución de gastos de AMP fue el resultado de menores oportunidades para ejecutar la programación local junto con restricciones a la movilidad, en comparación con el primer trimestre de 2020. Como porcentaje de las ventas netas, los gastos de AMP disminuyeron a 14.3% del 23.9% en el mismo periodo del año anterior.

Los gastos de distribución aumentaron 94.0% a $365 millones de pesos en comparación con el primer trimestre de 2020, impulsado por un mayor volumen y mayores costos de logística.

Los gastos de venta y administración (SG&A) aumentaron 1.1% a $773 millones de pesos en comparación con el primer trimestre de 2020. Como porcentaje de las ventas netas totales, el gasto de SG&A disminuyó al 10.8% del 14.7% en el mismo periodo de 2020, principalmente impulsado por una gestión efectiva de control de costos.

La utilidad de operación durante el primer trimestre de 2021 aumentó 227.9% a $1,683 millones de pesos en comparación con el mismo período de 2020. El margen operativo aumentó al 23.5% en comparación con el 9.9% en el mismo período del año anterior.

La UAFIDA en el primer trimestre de 2021 aumentó 173.4% a $1,881 millones de pesos en comparación con el primer trimestre de 2020. El margen UAFIDA fue 26.2% en el primer trimestre de 2021 en comparación con el 13.2% para el primer trimestre de 2020.

El resultado financiero neto fue una pérdida de $15 millones de pesos durante el primer trimestre de 2021 comparado con una ganancia de $429 millones de pesos en el mismo periodo de 2020. Esta pérdida principalmente se derivó de los gastos financieros netos parcialmente compensados ​​por la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en comparación con el cuarto trimestre de 2020.

La utilidad neta consolidada en el primer trimestre de 2021 aumentó 77.0% a $1,234 millones de pesos, en comparación con $698 millones de pesos en 2020. El margen neto fue del 17.2% para el primer trimestre de 2021, comparado con el 13.4% del primer trimestre de 2020. La utilidad por acción fue de $0.34 pesos en el primer trimestre de 2021, en comparación con $0.19 pesos en el mismo periodo del año anterior.

Posición financiera y flujo de efectivo

Al 31 de marzo de 2021, el efectivo y equivalentes de efectivo fue de $10,953 millones de pesos y la deuda financiera total fue de $13,476 millones de pesos. Durante el primer trimestre de 2021, la Compañía generó efectivo neto de actividades de operación por $686 millones de pesos, y la Compañía utilizó $503 millones de pesos en actividades de inversión netas. El efectivo utilizado en las actividades de financiamiento fue de $2,944 millones de pesos para el periodo terminado en marzo 31, 2021.

Confirmación de calificaciones crediticias

El 30 de marzo de 2021, Fitch Ratings confirmó las calificaciones de grado de inversión de largo plazo en moneda extranjera y local de Becle de “BBB+” con una "Perspectiva Estable".

Nueva línea de crédito y aumento de la participación en el capital de Eire Born Spirits

El 26 de marzo de 2021, la Compañía dispuso de US$150 millones (equivalente a $3,107 millones de pesos) en financiamiento bajo una nueva línea de crédito a plazo (la “Línea de Crédito”). Los recursos obtenidos de la Línea de Crédito, más el efectivo en caja, fueron utilizados para financiar la adquisición de participación adicional del capital de Eire Born Spirits LLC (“EBS”). El 23 de abril de 2021, la Compañía completó el ejercicio de su opción de compra para adquirir una participación adicional del capital de EBS. EBS posee y comercializa la marca Proper No.Twelve Irish Whiskey.

IFRS 9; IFRIC 16: Divulgaciones de cobertura de inversión neta

Instrumentos financieros para cubrir inversiones netas de operaciones en el extranjero

A partir del 1 de enero de 2020, la Compañía designó un Bono por US$500 millones (senior notes) como instrumento de cobertura para su inversión neta en Sunrise Spirits Holdings, Inc., la cual es una entidad sub-tenedora de las operaciones en los Estados Unidos con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio que surge entre la moneda funcional de estas operaciones y la moneda funcional de la compañía tenedora que tiene dicha inversión.

La Compañía designó y documentó formalmente la relación de cobertura, estableciendo los objetivos, la estrategia de cobertura de riesgos, la identificación del instrumento de cobertura, el elemento cubierto, la naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de evaluación de efectividad. Dado que la relación de cobertura del tipo de cambio es clara, el método que la Compañía utilizó para evaluar la efectividad consistió en una prueba de efectividad cualitativa al comparar los términos críticos entre los instrumentos de cobertura y los elementos cubiertos.

Política contable

Cobertura de inversión neta en una operación extranjera

La Compañía aplica la contabilidad de cobertura al riesgo cambiario resultante de sus inversiones en operaciones en el extranjero debido a las variaciones en los tipos de cambio que surgen entre la moneda funcional de esa operación y la moneda funcional de la compañía tenedora, independientemente de si la inversión se mantiene directamente o a través de una sub-tenedora. La variación en los tipos de cambio se reconoce en Otro Resultado Integral como parte del efecto de conversión cuando se consolida el negocio en el extranjero.

Para este fin, la Compañía designa la deuda denominada en moneda extranjera como instrumentos de cobertura. Por lo tanto, los efectos de tipo de cambio derivados de dicha deuda se reconocen en Otro Resultado Integral, en la línea de efectos de conversión, en la medida en que la cobertura sea efectiva. Cuando la cobertura no es efectiva, las diferencias en el tipo de cambio se reconocen como ganancias o pérdidas cambiarias dentro del estado de resultados consolidado.

Conferencia telefónica

La Compañía planea convocar a una conferencia telefónica para inversionistas a las 9:00 a.m. hora de la Ciudad de México (10:00 a.m. Hora del Este) el martes 27 de abril de 2021, para discutir los resultados financieros no auditados del primer trimestre de 2021. Las partes interesadas también pueden escuchar un webcast simultáneo de la llamada de conferencia ingresando al sitio web de la Compañía en: http://public.viavid.com/index.php?id=144384 o en www.becle.com.mx.

Sobre Becle

Becle es una compañía de renombre mundial en la industria de bebidas alcohólicas y el mayor productor de tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30 marcas de bebidas alcohólicas, algunas de ellas propiedad, algunas de ellas marcas de agencia distribuidas solo en México, se ha desarrollado a lo largo de los años para participar en categorías clave con un alto potencial de crecimiento, sirviendo a los mercados de bebidas alcohólicas más importantes del mundo y atendiendo preferencias y tendencias clave de los consumidores. La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo legado de sus marcas icónicas desarrolladas internamente, como Jose Cuervo®, combinadas con adquisiciones complementarias como Three Olives®, Hangar 1®, Stranahan's®, Bushmills®, Pendleton® y Boodles®, así como un implacable enfoque en la innovación que durante los años ha creado marcas reconocidas como 1800®, Maestro Dobel®, Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas y b:oost®, entre otras. Algunas de las marcas de Becle se venden y distribuyen en más de 85 países.

UAFIDA

La UAFIDA es la medida utilizada en el análisis financiero de la Compañía que no se reconocen bajo IFRS, sino que se calculan a partir de los importes derivados de los Estados Financieros de la Compañía. Calculamos la UAFIDA como utilidad neta más la depreciación y amortización, el gasto por impuesto sobre la renta y el gasto por intereses, menos los ingresos por intereses, más utilidad o (pérdida) cambiaria.

La UAFIDA no es una medida de IFRS de liquidez o rendimiento, tampoco es la UAFIDA una medida financiera reconocida bajo la IFRS. Creemos que la UAFIDA es útil para facilitar comparaciones del desempeño operacional entre períodos en una base combinada, pero estas métricas pueden ser calculadas de manera diferente por otros emisores. La UAFIDA no debe interpretarse como alternativas a (i) el ingreso neto como un indicador del desempeño operacional de la Compañía o (ii) el flujo de efectivo de las actividades operacionales como una medida de la liquidez de la Compañía.

Aviso legal

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas y observaciones actuales de Becle. Los resultados reales obtenidos pueden variar significativamente de estas estimaciones. La información relacionada con el desempeño futuro contenida en este comunicado de prensa debe leerse conjuntamente con los riesgos incluidos en la sección “Factores de Riesgo” del Reporte Anual presentado ante la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Esta información, así como las declaraciones futuras realizadas por Becle o por cualquiera de sus representantes legales, ya sea por escrito o verbalmente, pueden variar significativamente de los resultados reales obtenidos. Estas declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha en que se realizan, y no se puede garantizar el resultado real obtenido. Becle no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o cualquier otro evento relacionado.

Contacto Relación con Inversionistas:

Mariana Rojo

[email protected]

Alfredo Rubio

[email protected]



Contacto Asuntos Corporativos:

Alfredo López

[email protected]