¿Sabés qué es el “signo de Frank” y qué indica?

Puede que suene algo sin sentido, pero esto funciona como un indicador al que llamó “signo aural”. Este pliegue aparece debido a la obstrucción de las arterias ya que la sangre no llega bien a las orejas.

En 1973 la revista The New England Journal of Medicine publicó una investigación realizada por el doctor Sander T. Frank quien aseguraba que “el signo de Frank”, es decir el pliegue diagonal de la oreja que atraviesa la parte inferior del lóbulo desde el ‘tragus’ hasta la parte inferior del pabellón auditivo, puede llegar a indicar si se corre el riesgo de una enfermedad arterial.

De acuerdo a una investigación del Departamento de Medicina del Centro Médico Baruch Padeh Poria en Israel, existen altas probabilidades de presentar problemas coronarios si el paciente cuenta con este pliegue en su oreja.

Para llevar a cabo el estudio se analizó a 241 pacientes que habían sufrido anteriormente un infarto agudo. El 78,8% de los voluntarios poseían el signo aural en su oreja. Lo que de acuerdo a los investigadores es “una diferencia estadísticamente significativa”.

El signo de Frank



“Se ha reconocido que el signo de Frank en los lóbulos de las orejas tiene una posible asociación con la edad avanzada. Pero algunos estudios han demostrado su asociación con factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica y enfermedad vascular periférica”, aseguró el doctor Yaqoob Bhat, director clínico de medicina en la Aneurin Bevan University Health Board en el sur de Gales.

“Este nuevo estudio sugiere una asociación con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Pero se necesitan más estudios para evaluar su importancia”, agregó.

De acuerdo al National Health Service (NHS), la mejor forma para prevenir un accidente cerebrovascular es “comer una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y evitar fumar y beber demasiado alcohol”.