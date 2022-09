Reacción alérgica a la tinta de pelo dejó a una influencer al borde de la muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los planes de Shanika McNeil de teñirse su cabello terminaron con un final totalmente inesperado, pues la mujer de 29 años sufrió una reacción alérgica al químico que le provocó una gran hinchazón en su rostro y puso en riesgo su vida.

McNeil, de acuerdo con el diario británico 'Mirror', contó que, luego de teñirse su cabello como de costumbre, comenzó a sentir dolor de cabeza y su frente comenzó a hincharse.

"Me desperté y tenía dolor de cabeza; duró todo el día y luego, probablemente alrededor de las 3 p. m., noté que tenía una línea alrededor de la frente y un sarpullido", relató.

La mujer, oriunda de de Houston, Texas, dijo que inmediatamente su cuero cabelludo le empezó a arder, como si estuviera en llamas, y cuando pasó una servilleta sobre él se dio cuenta que estaba supurando. "Fui a casa y pedí una cita con el médico para el día siguiente. A medida que pasaban las horas noté que mi frente se estaba hinchando", agregó.

Shanika McNeil, 29, says this hair product left her unrecognizable for weeks. https://t.co/jEaqzA29Eo pic.twitter.com/3D7UsXcj2l — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) August 25, 2022

El médico le confirmó que había sido una reacción alérgica a la tintura, probablemente por la parafenilendiamina (PPD), una sustancia química que se encuentra comúnmente en los tintes oscuros, según 'Mirror'.

"Cada hora me miraba y mi frente se agrandaba y la hinchazón empeoraba. Me reía de mí misma porque me veía extremadamente divertida. Parecía un 'emoji', era muy raro. Toda mi familia entró en pánico porque me veía muy rara. Mucha gente decía que parecía que hubiera tenido una pelea", comentó la mujer.

Y aunque McNeil bromeó y dijo que su cabeza parecía "un emoji", la hinchazón no era nada inofensiva, pues el médico le confirmó que esta podría asfixiarla si llegaba a su garganta.

La reacción alérgica fue tan fuerte que la hinchazón en su rostro no le permitió ver durante tres días. Para calmar los síntomas, tomó varios antihistamínicos que le ayudaron a desaparecer la hinchazón en aproximadamente dos semanas.

Pese a que McNeil comentó que el incidente ocurrió en enero, en los meses siguientes siguió notando otros efectos de la reacción al tinte, como calvicie, eczema y un cuero cabelludo tan sensible que aún le duele cepillarse el cabello.

"No me he teñido el cabello desde entonces y no tengo ninguna intención de hacerlo, tengo mucho miedo de ponerme cualquier tipo de químico en el cuero cabelludo", dijo.

Y agregó que "muchas personas en los comentarios dijeron que les pasó lo mismo: habían estado usando un tinte durante años y luego tuvieron una reacción".

Para evitar este problema, la mujer recomendó hacerse una prueba de parche antes de tinturarse, la cual consiste en poner en la piel una pequeña cantidad de un químico para determinar si la persona es alérgica a él.

"Le he dicho a la gente que haga una prueba de parche cada vez que use el tinte y, si es sensible, busque un tinte que no contenga PPD", afirmó McNeil.