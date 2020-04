Psicólogos divulgan pautas para el manejar mejor la cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El COVID-19 lo modificó todo y todo se moviliza. Tras la salida de la cuarentena, los días de soledad o de convivencia forzada, seguramente dejarán su huella. La coordinadora de Psicólogos del Uruguay brinda orientaciones para atravesar esta situación:

• Ante el miedo y la preocupación: identificá tus emociones y acéptalas.

Son emociones normales, no quieras no tenerlas, pero tampoco las

ahondes o regodees en ellas.



• Ante el exceso de información: es suficiente recurrir a fuentes oficiales y

seguras y no más de dos veces al día. El exceso o la sobreexposición solo

incrementa nuestras emociones.



• Gestiona los pensamientos intrusivos (aquellos no deseados) y

distorsionados: es normal que aparezcan, pero trata de cuestionar su

validez y buscar otros, menos catastróficos o apocalípticos.

• Intenta y desafíate a hablar de otros temas: no contribuyas a propagar el

miedo con noticias falsas o de fuentes no reconocidas.



• Elabora una actitud positiva y objetiva: te proporcionará mayor equilibrio

y capacidad de acción a lo largo de cada jornada.



• No te aísles afectivamente: mantené el contacto —que la tecnología

permite— con tu círculo de afectos más cercanos y alienta también en ellos

una actitud positiva.



• Establecé rutinas firmes: la desorganización genera caos y el caos genera

estrés. Organizá tu vida y la de la familia —en caso de aislamiento— con

rutinas y horarios que incluyan espacios de trabajo (como la higiene del

hogar, la personal, preparación de alimentos) pero también de recreación,

de ocio. Construir rutinas proporciona seguridad, reducen la ansiedad y

nos ayudan a ordenar el mundo exterior y nuestros pensamientos.

• En todo momento: Propiciá un afrontamiento positivo. No estamos

haciendo esto porque nos lo imponen, sino para cuidarnos y entre todos

salir adelante.



• Resiliencia y esperanza: Situaciones similares han sucedido en el pasado y

hemos salido fortalecidos de ellas. Sigamos las indicaciones de los

expertos y tengamos esperanza.



• Desencuentros/conflictos interpersonales: es posible, esperable y

entendible que en un período de convivencia prolongada estas

situaciones se intensifiquen o se generen nuevos focos. Recordá que no

es este el momento de improvisar soluciones definitivas. Es necesario

procurar una abundante dosis de actitudes flexibles, pacientes y

compasivas, sin esperar soluciones mágicas.

Tras la cuarentena, quizá muchas personas necesiten ayuda profesional. Para contactar a la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay puede enviarse un mail a [email protected] o vía su página web.