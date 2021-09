Estudio asegura que comer palta puede ayudar a reducir la grasa abdominal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además de rica, la palta suma beneficios para la salud. Un estudio de la Universidad de Illinois concluye que contribuye a reducir la grasa abdominal de mujeres.

La investigación titulada “Consumo de palta, adiposidad abdominal y tolerancia oral a la glucosa entre personas con sobrepeso y obesidad”, reveló que la ingesta diaria de una palta fresca, cambió la distribución de la adiposidad abdominal entre mujeres, pero no facilitó la mejora en la resistencia periférica a la insulina o la función de las células beta entre adultos con sobrepeso y obesidad.

Esto significa que, si bien comer palta a diario supuso una mejora en la distribución de grasa visceral en el abdomen entre mujeres, no lo hizo para la resistencia periférica a la insulina. Que, según la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, es cuando se produce un exceso de secreción de insulina ocasionado por un exceso en el consumo de carbohidratos.



Las células beta, de acuerdo con la Sociedad Británica para la Inmunología, son el centro del sistema inmunitario adaptativo humoral y son responsables de producir inmunoglobulinas específicas de antígenos (anticuerpos), dirigidas frente a invasores patógenos. O sea, son una de las generadoras de anticuerpos.

Cómo fue el estudio

El estudio consistió en un ensayo controlado en el que 156 personas adultas con sobrepeso y obesidad se les proporcionó una comida al día durante 12 semanas. El resto de comidas del día estaba a cargo de los participantes, solamente debían llevar un registro de ello, así como del ejercicio que se hiciera.



Se dividieron en dos grupos, en uno la comida incluía palta fresca, 175 gramos para los hombres y 140 gramos para las mujeres. En el otro grupo, se proporcionó comida con similares valores nutricionales, pero sin palta.



El resultado fue que las mujeres cuya dieta incluía una palta, presentaban una reducción de la grasa abdominal visceral. Pero, los hombres y el resto de participantes sin palta en su dieta, se mantuvieron igual y sin cambios en la resistencia a la glucosa.

Hay dos tipos de grasa: la subcutánea que se ubica por debajo de la piel y la grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos. Esta última es la que genera mayor riesgo de diabetes y fue la que se logró reducir y moderar mediante el consumo regular del aguacate.

¿Hay que comer una palta a diario?

El estudio dirigido por Naiman A. Khan detalla que “el consumo regular de alimentos integrales ricos en nutrientes puede servir como un enfoque no farmacológico para modificar la distribución del tejido adiposo (grasa) y aliviar los efectos metabólicos de la adiposidad”. La palta es uno de ellos, pero no es el único.



Si no te gusta, o eres hombre y te preocupa que esto no tenga efectos en ti, comer palta diariamente no es la única alternativa, mantener una dieta en la que se incluyan alimentos ricos en nutrientes puede ayudar a reducir los niveles de grasa abdominal visceral y mantener a raya los efectos de la diabetes.