Cinco consejos para preservar la salud mental mientras te quedás en casa

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 no solo ha provocado problemas económicos en muchas familias, agudizaron algunos problemas psicológicos.

Preocupación excesiva, estrés, ansiedad y depresión son solo algunos de los cuadros que miles han tenido que afrontar en estas semanas de aislamiento y distanciamiento social, sumado al miedo a ser contagiados o por la incertidumbre económica en la que vivimos.

“El temor se puede eliminar con información verdadera. Lamentablemente en redes sociales se lee de todo. La sobreinformación y la desinformación pueden generar mucho miedo. Asimismo, las personas que han tenido que descontinuar su tratamiento psicológico por el encierro pueden recaer”, explica el doctor Rafael del Busto, docente y coordinador de la Carrera Profesional de Psicología de la Universidad Católica Sede Sapientiae.

Para sobrellevar la cuarentena y que esta no afecte nuestra salud mental, el especialista brinda cinco consejos que vale tomar en cuenta.

1. Cuiden lo que se habla en casa. El miedo puede transmitirse fácilmente a los más pequeños de casa. Si hablan constantemente sobre los horrores del COVID-19, el número de muertos, etc., pueden generar un cuadro de nerviosismo severo en sus hijos. El niño debe conocer los cuidados a seguir, pero no debe sentir que su mundo cambió totalmente. Tenemos que calmarnos frente a nuestros niños.



2. No caigan en sedentarismo. Se recomienda realizar ejercicios físicos y de relajación. En Internet y redes sociales hay muchos videos que podemos tomar como referencia. También hay que estar al tanto de lo que nuestros hijos miran en estas plataformas. Cocinar en familia también es una buena opción para relajarse.



3. Busquen emociones agradables. Las personas mayores pueden enfocarse en la lectura, escuchar música, capacitarse por Internet o ver vídeos cómicos. Todo esto pueden contrarrestar sentimientos negativos como la depresión o la ansiedad.



4. Mantengan comunicación constante. Esto es realmente importante para expresar cómo uno se siente. Es útil tanto para niños como para adultos. El diálogo constante puede servir para compartir los conocimientos sobre la pandemia, pero siempre sin generar pánico.



5. No se aíslen. Tener actividades familiares y no perder interacción social servirá para no aislarse. Recordemos que la soledad puede generar depresión. Podemos organizar reuniones virtuales con amigos por Zoom. Eso ayuda bastante.