¿Por qué las mujeres piden que no las feliciten este 8M?

Uno de los orígenes del #8M es el incendio que ocurrió en de marzo de 1908 en una fábrica textil de nombre Cotton, en Nueva York. Las trabajadoras se declararon en huelga y protestaron por las pésimas condiciones de trabajo en que se encontraban. El incendio provocó la muerte de 123 mujeres, de entre 14 y 46 años, quienes hacinadas sucumbieron al fuego.



El siniestro fue el más mortífero de la historia de la ciudad. Allí fallecieron inmigrantes que trabajaban en pésimas condiciones, lo que motivó a la revisión de leyes y reglamentaciones sobre el trabajo.

Si bien las mujeres en día han conquistado derechos, todos son derivados de sus luchas por acceder a ellos. Hoy las mujeres siguen peleando para darle fin a los feminicidios, la violencia, el acoso sexual, la equidad laboral y en muchos países, también por derechos que en Uruguay ya se consagraron, como la despenalización del aborto.



¿Por qué no felicitar a las mujeres en el #8M?



El Día Internacional de la Mujer es una conmemoración, no un día festivo por eso no se felicita a las mujeres.