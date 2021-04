Vivian García, Valentina Dorrego y Alejandra Godoy hicieron historia en basquet uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vivian García, Valentina Dorrego y Alejandra Godoy fueron las juezas del partido entre Urunday Universitario y Trouville en la Liga Uruguaya de Básquetbol. La séptima fecha pasará a la historia como la primera que tuvo a tres mujeres en el arbitraje.

"Es muy gratificante. Realmente para nosotras es un gran desafío, lo hemos charlado desde el momento que tuvimos la designación. Vamos a tomarlo con la misma responsabilidad que tomamos cada partido que nos toca, pero sabemos y entendemos que tiene ese plus de que somos tres árbitras", dijo García.

Amigas y comunicación

Las tres árbitras, son las únicas colegiadas que arbitran en la Liga Uruguaya de básquetbol masculino, lo que subrayó aún más la designación que arbitraran juntas el partido de anoche.



Al hablar sobre las claves para llevar a cabo un buen encuentro, García subrayó que una buena comunicación entre quienes integran la terna es la base de una mejor toma de decisiones. Algo que este terceto no falta, porque las tres son amigas. "Con otras que no tenés tanta confianza cuesta más marcar un pequeño error", puntualizó García.

Desde que se enteraron de la designación, las tres hablaron sobre la repercusión que tuvo su nombramiento y sobre la importancia de que su desempeño ayude a normalizar la situación.

"Cuando vamos de a una en las ternas ya no resulta tan novedoso que haya una mujer", remacó García. Pese a esto, cuenta que el salto de las divisiones menores a la primera, que para ella se dio 15 años atrás, conllevó también los agravios desde las tribunas, algo que ya toma como "natural".

Cuestión de familia

Rodeada de básquetbol, así vive García. Sus hermanos también practicaron ese deporte, Diego Oritz, su esposo, también es árbitro profesional y su suegro —Ernesto Ortiz— es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos.



El deporte no falta nunca en una casa donde si se está mirando algo en la televisión y al cambiar de canal aparece el baloncesto allí se detienen las miradas.



"Hablamos de todos los temas y el deporte nunca nos aburre, porque en realidad todos nos gustan. No nos molesta para nada", concluyó García, árbitra internacional desde 2011. Además ella fue jueza en el Mundial de Baloncesto Femenino sub 19 de 2017.

Respecto de esto y luego de algunos años sin actividad fuera del país, indicó que una Liga Sudamericana sería lo primero para "volver al ruedo" y que llegar a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial es un sueño que ve difícil, pero que no pierde la esperanza de cumplir. (En base a EFE)