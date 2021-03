¿Cómo serán las tendencias 2021?La especialista Rosalina Villanueva lo devela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rosalina Villanueva, especialista en tendencias, fundó su propia empresa en la materia, Research y brindará un curso sobre las tendencias del invierno 2021 los próximos 17 y 18 de marzo.

El curso se impartiá vía Zoom desde Nueva York y es organizado por Expand para Uruguay, Paraguay y Argentina.

¿Cómo cambiaron las tendencias a causa de la pandemia?

Las tendencias no cambiaron en 180. Pues vemos mucho lujo y prendas con decoraciones hasta en las presentaciones de colecciones en las últimas semanas de la moda. Lo que sí pasó es que las prioridades de las personas son distintas, las rutinas cambiaron radicalmente, entonces se abre la oportunidad para que el producto de vestir se adapten a estos nuevos estilos de vida.



Nuestras prioridades también cambiaron, así que lo que pre pandemia tenía mucho valor para nosotros tal vez en este momento no sea tan importante, esto también marca

¿En qué se refleja la mutación de las tendencias?



Se refleja en todo aquello que se ha vuelto popular en este momento, en nuevos rituales en casa, en vacaciones a distancias cortas, a la digitalización inmediata de cada elemento de nuestra vida,

A una rutina del escritorio para arriba, y así la ropa de adapta también, a ser más cómoda, a ser versátil o servir para más de una ocasión, a pensar en posibilidades de alquiler y reventa. Además la búsqueda de indulgencia la vemos en la manera que comemos, pasamos nuestro tiempo libre, pero también en la manera que festejamos y para eso la ropa también se adaptó en color y en expresión en donde prendas más celebrativas también se vuelven relevantes.

¿Qué procesos se aceleraron y cuales se frenaron?



Se aceleró la digitalización de todo, el comercio online y la presencia de marca en redes sociales se vuelve un eslabón muy importante y todos tuvieron que tener una mirada acá, se popularizaron ideas de comunidad de empatía, y eso fue algo muy bueno y motivante.



Pienso que no ha procesos que se frenaran, pero se volvieron más complejos y más lentos. Algunas categorías de producto se vieron afectadas claro, producto que no necesitábamos de manera inmediata o que era menos práctico de usar, pensemos claro en el contexto. Además de la industria del espectáculo la música en vivo, esto no es nuevo para nadie, estos negocios tuvieron que adaptarse y también pensar en formatos online.



Las puestas en tienda y activaciones de marca mutaron a ser colaboraciones y lanzamientos online, así que continuábamos entendiendo de cada cosa, pero en un formato distinto.

¿Cuáles son algunas de las principales tendencias que se vienen?



En cuanto a indumentaria, vemos una fuerte idea por la nostalgia, esperemos ver mucha ropa con inspiración naive, mucho color en esta vertiente, además de ropa que sea excéntrica y que pueda verse bien en pantalla, esta idea de la versión digital seguirá siendo importante. Pero como contra tendencia podemos ver la visión sustentable y minimalista de tendencias clásicas, de básicos mejorados, de buenas calidades y pensadas en la longevidad y polivalencia de las prendas. Prendas en colores neutrales y para toda la vida, piezas de materiales resistentes y divinos como el cashmere y la seda.



La inspiración en la naturaleza que siempre ha estando muy presente en la moda, ahora se vuelve más intensa, pensando en que esta conexión con el aire libre nos trae felicidad, podemos ver ropa inficionada de flores, detalles botánicos o creada justo para actividades de impacto a las afueras de casa, en el campo en la montaña, en la playa etc. En esta ultima tendencia también veremos una influencia de la época de los 70’s y todo aquello que evoque a una cultura de libre espíritu y de amor y paz en manera gráfica.

¿Qué deberíamos esperar en los próximos meses?



Por ahora, las vacunas, que se logre controlar esta epidemia y claro la readaptación a regresar (para aquellos que no) a las oficinas y a un porcentaje de una normalidad que por un tiempo será adaptativa y todavía de vivir un día a la vez.