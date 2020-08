Dua Lipa es la cara de Libre, el perfume que busca empoderar a las mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cantante y compositora británica Dua Lipa es la embajadora de la nueva fragancia de Yves Saint Laurent: Libre. Como deja entrever su nombre, la marca francesa representa con su aroma a una mujer fuerte, valiente, dispuesta a experimentar la libertad en toda su plenitud.

Dua Lipe encarna esos valores de independencia y de desafiar las normas establecidas. La artista habló sobre su conexión con el perfume, su carrera, la importancia de ser uno mismo y el empoderamiento femenino, entre otros temas.

Acá la entrevista completa.

¿Cuál de tus cualidades te hace sentir más libre?

¡Mi pasión me hace sentir invencible! Cuando estoy en el escenario y puedo expresarme y mostrar mi creatividad, es mi pasión la que me permite ser la versión más fiel de mí misma.

¿Qué deberíamos soltar para vivir plena y libremente?

Es importante no asustarnos de las cosas que a veces experimentamos en la vida, sino permitirnos tomar parte plenamente de todo. A pesar de que a veces puede ser tentador vivir tu vida en piloto automático, es importante apreciar y agradecer por las cosas que hacemos todos los días.

¿Qué intentás preservar que puede verse afectado por tu éxito?

Mi autenticidad. Saber quién soy y en qué creo. No me gusta hacer concesiones acerca de las cosas que siento como auténticas. Tengo una idea clara de la forma en que me veo a mí misma y lo que quiero hacer en mi carrera y, porque tengo eso, a pesar de que aún estoy aprendiendo, soy capaz de tomar ciertas decisiones sin arrepentirme y saber qué cosas son buenas para mí, en qué momento de mi vida y cuáles no lo son.

¿Qué te inspira de las personas?

La compasión. La amabilidad. La capacidad de mantener la mente fuerte, ser paciente y aún así mostrar amor a pesar de que las cosas no vayan como planeamos. Sin estas cualidades, no hay esperanza para nosotros como sociedad o cultura. Siempre es agradable ver a las personas tratar a otras con ecuanimidad y amor. Me inspira cuando viajo y escucho las historias de la gente que voy conociendo. Todos tienen un camino diferente y siempre deberíamos tomarnos el tiempo de conocer a las personas a nuestro alrededor. Eso es increíble.

Como marca, YSL tiene un mensaje; como cantante, ¿qué mensaje te gustaría darle a tus fans?

Me gustaría inspirarlos a que no tengan miedo, a que sean audaces, a nunca aceptar un no como respuesta, a que siempre persigan sus sueños… que sean amables.

¿Pensás que las mujeres son más o menos libres hoy en día?

Las mujeres, durante mucho tiempo, fueron oprimidas por los medios. Lo que está pasando en este momento es revolucionario. Solo defendemos aquello en lo que creemos, lo que nos sentimos cómodas haciendo, lo que nos suena verdadero, y lo que nos hace sentir orgullosas de nosotras mismas. Ya no le aguantamos estupideces a nadie.

¿Qué significa ser libre para cualquier mujer en 2020?

Ser libre para una mujer en 2020 es algo que se da por sentado. Vivimos la vida según nuestras propias reglas.

¿Cómo usas fragancias? ¿Y cómo usarás Libre?

Para mí, cuando elijo una fragancia, se convierte en mi fragancia de todos los días, con lo cual quiero decir que no necesariamente cambio entre un perfume de día y uno de noche, como sé que alguna gente hace, sino que elijo algo que siento que me describe mejor. Algo que cuando mis amigos están conmigo digan: “Ah, esa es Dua”. Con Libre, siento que me queda bien, se siente muy natural, así que sí, me encanta, y huele muy bien y ya la he estado usando, lo cual es grandioso. Las fragancias le quedan distinto a cada una, algunas funcionan y otras no, pero esta es floral, con algunos acentos más fuertes, funciona para cualquier momento del día o la noche, y es perfecta para la mayoría de las mujeres.

¿Qué te gusta acerca del nombre de la fragancia?

El nombre se destaca y se adapta muy bien al legado de esta marca francesa. Ser libre es algo que todos debemos recordar, algo que todos nos merecemos. Y me siento orgullosa de ser parte de esta fragancia, porque “ser libre” es lo que represento. Para las mujeres en 2020, es una gran parte de quiénes somos, solo queremos vivir nuestra vida de la manera que creemos merecer. Y por eso pienso que la fragancia es una manera increíble de introducir este concepto a los mundos de la moda y la música, hacerlo resonar realmente con la gente que está ahí.

En la botella de Libre, el famoso logo de Cassandre está trenzado, mientras que la fragancia en sí misma está basada en una flor clásica (flor de azahar), subvertida por una nota masculina de lavanda. ¿Qué te gusta de la forma en la que Libre rompe las reglas?

A Yves Saint Laurent le gustaba la fluidez, no le gustaba ponerle etiquetas a la gente, lo cual es hoy más importante que nunca. Una fragancia es algo que te ponés, no debería ser algo que te domina. Me encanta la yuxtaposición entre el aroma más femenino y la forma en la que está mezclado con una flor que generalmente se usa más en una fragancia masculina. Es una manera muy original de romper las reglas, pero manteniendo igualmente su toque clásico.

YSL te eligió para personificar su fragancia; ¿por qué crees que fuiste escogida?

Conecto mucho con esta marca por su audacia. Yo represento la importancia de tener confianza en uno mismo, ser fuerte y poderosa sobre todo, no hacer concesiones sobre quién eres, lo que hacés y en lo que creés, siempre estar orgullosa de las cosas a las que les ponés tu nombre, y pienso que eso tiene mucho que ver con la filosofía detrás de Yves Saint Laurent.

¿Qué hace que la campaña de Libre sea una película tan destacada?

Todo lo que hemos filmado ha sido tan épico, realmente impresionante, y pienso que muestra belleza y fuerza de muchas maneras, desde las vistas que vemos en el film hasta el mensaje que está detrás, pasando por la ropa que uso. Es todo muy simple y elegante, y permite que surjan más conversaciones.

¿Qué querés comunicar con esta campaña?

Mi mensaje es básicamente que si yo puedo hacerlo, tú podés también. Y mostrarle a los jóvenes en todo el mundo que, cualquier cosa que decidas hacer, cualquiera sea tu objetivo, siempre deberías concentrarte en las cosas más importantes para ti. Asegurate de trabajar mucho en lo que más te apasione. Asegurate de enorgullecerte de las cosas que hacés, para poner el 100% en el arte que creás. Y, por cierto, esto no solo aplica a las industrias de la música, la moda, o creativas, sino a cualquier industria en la que trabajes. Y aunque sé que en muchas, las mujeres tienen que trabajar mucho más que los hombres para llegar a donde desean estar, les diría que no se desanimen. Ese esfuerzo por llegar es lo que nos hace quienes somos, nos hace mucho más fuertes, y es algo increíble que te llena de tanta gratitud y te lleva adonde quieres estar.

¿Cuál fue tu conexión con esta historia?

Soy una gran fan de la marca que es tan clásica y atemporal, y al mismo tiempo, de vanguardia y universal. Me siento muy bien en su ropa. Me siento muy fuerte cuando uso Yves Saint Laurent.

¿Qué dijo tu madre cuando se enteró que serías la cara de Libre?

Mi madre estaba muy entusiasmada, ¡toda mi familia estaba muy entusiasmada! Les dije a mis padres y a mi hermano y hermana menores y es tan increíble. Es una nueva aventura, y es algo distinto que aún no había tenido la oportunidad de hacer.

¿Qué sabías de la marca YSL antes de convertirte en la cara de Libre?

Conocía a la marca primero que nada por la moda. Ha cambiado la forma en que las mujeres se visten, les dio una elección: la de elegir si quieren algo con actitud o algo más elegante; o incluso si quieren ser elegantes pero con actitud al mismo tiempo, con hermosos vestidos o un smoking clásico de YSL. Esto fue muy importante en ese momento, porque les permitió a las mujeres sentirse poderosas y seguras de sí mismas, y ese mensaje es aún más relevante hoy en día.

¿Qué pensás acerca de YSL como creador?

VER VIDEO.

Yves Saint Laurent como creador realmente les permitió a las mujeres ser ellas mismas, y pienso que eso fue muy importante en la moda, porque durante muchos años, la sociedad dictaba cómo se vestían las mujeres, qué se tenían que poner y cómo debían verse. Y al permitirles sentirse orgullosas de sus cuerpos y de su femineidad, y acentuar su poder y fortaleza al mismo tiempo, siento que Yves Saint Laurent ha cambiado las reglas del juego en ese aspecto. Por supuesto, soy su fan, por lo cual hacer esto es un honor para mí.

Si viviera hoy, ¿qué le dirías?

Lo primero que le diría sería gracias por permitirnos ser fieles a nosotras mismas, por darnos la oportunidad de jugar con los colores y de elegir actitud y elegancia y vanguardia, lo que no siempre se ve en muchas de las marcas de moda clásicas. Y en segundo lugar, me gustaría decirle que dejó un legado tan increíble, un espíritu de aventura que los diseñadores que se sumaron a YSL desde entonces han podido jugar con eso, han sido capaces de continuar haciendo cosas osadas. Obviamente, siempre hay preguntas y críticos: ¿Eestoy haciendo lo correcto, es este realmente el legado de YSL? Pero cuando siempre estás contradiciendo lo que hacen o piensan los demás, es exactamente ahí donde debés estar.

¿De dónde viene tu pasión por la música?

Canté toda la vida. Mi padre era músico, así que la música siempre estuvo muy presente en mi casa. Mis padres escuchaban mucho rock británico, y a mí me encantaba la música pop. Cuando tenía 11 años, me mudé a Kosovo, y todos ahí escuchaban hip hop, y aprendí a amar todos los tipos de música y a disfrutar de distintos sonidos. Todo mi aprendizaje musical sentó las bases para cómo me gusta presentar mi música hoy, una mezcla de tantos géneros diferentes, libre de fronteras. Así que sí, soy una artista pop, pero no quiero que eso me encasille. Quiero crear sonidos diversos, y quiero evolucionar constantemente.

¿En qué momento supiste que serías cantante?

Estaba en la escuela primaria cuando alguien me preguntó, “¿qué quéres ser cuando seas grande?” y yo dije, “quiero ser cantante”. Pero no sabía que era un trabajo de verdad. Veía a los cantantes, a las estrellas pop en la tele y escuchaba música, pero también veía dibujos animados en la tele, pero ¡no se puede trabajar de dibujo animado! No tenía idea de que era algo que se podía lograr. La música en Kosovo es muy diferente, quería hacerlo a una escala global, y creo que esa pasión siempre se mantuvo y trabajé para lograrlo. Todavía siento que estoy trabajando para lograrlo.

¿Cómo te apoyó tu familia para lograr tu sueño?

Mis padres me apoyaron mucho, siempre fueron los primeros en llevarnos hacia el arte, si eso era lo que queríamos hacer. Yo quise ir a la escuela de teatro y trabajaron mucho para que pudiera ir los sábados, y para darme todas esas oportunidades.

Si pudieras volver en el tiempo, ¿qué consejo te darías a vos misma cuando eras más joven?

Que todo va a salir bien. Que los sueños se cumplen, sin importar lo que pueda pasar, y de todos los altos y bajos. Y no dejes que los chicos sean malos contigo. Y que lleva tiempo encontrar la confianza en vos misma que ya está dentro de ti, pero la encontrarás.

¿Cuál es el primer concierto que recordás?

Nunca olvidaré mi primer concierto. Recién me había mudado a Kosovo, y aunque había visto a mi papá tocar en vivo, esta era la primera vez que veía a un artista internacional tocar en Pristina. Fue Method Man y Redman, y fue mi introducción al hip hop. No conocía su música, pero los empecé a escuchar justo antes del concierto porque todos mis amigos querían ir. Me hice fan de WuTang Clan y del hip hop gracias a eso. Nunca olvidaré ese momento, porque fue un punto tan importante en mi vida. Realmente me inspiró a ir más allá de lo que la gente esperaba que hiciera y creara. Solo quería salir y hacer algo diferente y no permitir que los límites me detuvieran.

¿Qué artistas te inspiran?

Toda mi vida me sentí muy inspirada por artistas mujeres fuertes como Pink, Nelly Furtado, Alicia Keyes. Me encanta lo que representan, que son muy francas, y me encanta lo que creen y cómo han permanecido auténticas y fieles a sí mismas. Eso es a lo que aspiro en mi carrera. Tener modelos como ellas en la música siempre ha sido muy importante.

¿Qué significa tener éxito hoy en día?

Hay tantas cosas que he logrado, he cumplido tantos objetivos con los que alguna vez soñé, pero siento que tengo mucho más para hacer y mucho más para dar, y eso me empuja a trabajar más duro, a ser mejor, a hacer más. Estar finalmente en una etapa en la que he descubierto lo que es posible, me hace sentir curiosidad por saber qué más puede haber allá afuera.

¿Fue un camino largo y difícil para llegar aquí?

Ha habido muchos altos y bajos. En cada carrera hay altos y bajos, y siempre tienes que empezar de abajo y realmente apreciar cuando las cosas comienzan a suceder. Agradezco tanto los innumerables conciertos que he hecho donde había unas diez personas en la audiencia, porque ahora tengo algo con lo que medir el éxito. Desde comenzar y poner unas pocas canciones en Internet, hasta intentar coordinar reuniones con personas que me podían ayudar, hasta ir al estudio, pasando por nuestros primeros shows con esas pequeñas audiencias… ha sido todo un camino, y me siento tan agradecida. Mi banda y yo siempre hablamos sobre esto, de lo duro que hemos trabajado para llevar al show en vivo a donde se encuentra hoy, verlo cómo ha crecido. Ese sentimiento es increíble, irremplazable, y es realmente emocionante ver cómo todo se logra.

¿Qué sentís en el momento antes de subir al escenario?

¡Es el sentimiento más raro de explicar! Una mezcla de adrenalina y excitación, y nervios y mariposas. Es como la primera vez que te enamorás de alguien, y te emocionás muchísimo. No sabés qué va a pasar, tenés todas estas expectativas descabelladas, pero no sabés si deberías dar ese primer paso. Es esa sensación de lo desconocido lo que realmente me emociona. Así es como me siento antes de subir al escenario. Y cuando estoy arriba, me siento invencible. Como si nada en el mundo importara, solo existe esa emoción, ese sentimiento, contar la historia, conectar con mis fans. Eso es lo más importante. Eso es lo que tanto me apasiona. Me encanta ir al estudio y escribir canciones, pero ahora que he experimentado estar de gira, y esa conexión y ese sentimiento, y esa excitación que sentís. Ahora cuando escribo mi música, la escribo pensando cómo sonará en mi show en vivo.

¿Qué sentís cuando dejás el escenario?

De nuevo, son sentimientos encontrados. Es una sensación de haberlo logrado, pero aún estás llena de esa adrenalina y lleva un tiempo bajar de eso. Tengo una banda hermosa y un equipo de chicas que están en el escenario conmigo, y es agradable compartir esa energía un rato hasta que todo se calma, y luego todo vuelve a lo normal, y lo hacés todo de nuevo al día siguiente.

¿Cuál fue tu show favorito?

Somos muy afortunados, porque ¡ha habido tantos! A menudo bajamos del escenario y decimos :“¡Eso fue increíble! ¡Ese fue nuestro favorito!” Noche tras noche, dejamos el corazón para brindar la mejor actuación posible y creo que hay algo tan especial acerca de ser capaz de compartir eso con la gente que te rodea.

¿Qué momentos de tu vida te inspiran a crear?

Me gusta escribir acerca de lo que conozco. Mis relaciones personales son siempre lo más fácil para escribir, a menos que estés atravesando algo complicado, en ese caso puede ser difícil escribir sobre eso, especialmente si aún estás en esa relación. Pero también es emocionante y es honesto, ¡y es la terapia más barata!

¿Cuál es el mejor momento del día para crear?

El mejor momento del día para crear para mí es la mañana. Me gusta despertarme, tomar el desayuno e ir directo al estudio. Siento que mi cerebro trabaja mucho mejor durante el día. Conozco muchos artistas a los que les gusta ir al estudio de noche, pero a mí me encantan las mañanas y las tardes, y siento que en esos momentos es cuando estoy más activa y cuando mi cerebro funciona mejor.

¿Te ves a vos misma como artista o música?

Soy ambas, en cierto grado. Soy una artista porque intento poner mis ideas en el papel para compartirlas con el mundo. Y como hacer música es mi pasión, también soy música.