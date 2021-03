Serie de la semana: The One

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

The One es uno de los últimos éxitos que estrenó la plataforma de streaming Netflix. La serie narra la historia de Rebbeca, fundadora de la compañía The One, que se encarga de unir a personas compatibles según su ADN.

La producción de ciencia ficción está enmarcada en Londres en un futuro no muy lejano, donde los avances genéticos lograron que millones de personas encuentren al "indicado" gracias a investigaciones genéticas.

La serie es atravesada por las implicancias morales de este tipo de manipulación así como un misterioso crimen sin resolver que llevará a la protagonista a ser perseguida por la policía.

La serie de ocho episodios tiene una puntuación de 6,6 en IMDB y aún no fue renovada.