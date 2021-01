Mini influencers que te sorprenderán con su "fashion style"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Estás aburrida de ver siempre a las mismas caras en tu feed de Instagram? ¿sus looks ya no te inspiran? ¿buscas algo nuevo y diferente en materia de moda?

Quizá sea momento de que, en lugar de ver para arriba, ¡veas para abajo! Sí, hablamos de los mini fashion influencers, esos pequeños con tanto estilo que querrás ser niño otra vez, tener niños para vestirlos así tú misma o hasta imitar sus looks.

Sí, es cierto que la mayoría de ellos no escogen sus outfits, pero lo que sí es 100% es la súper actitud para modelar y su innegable amor por la moda, que ya hacen la mitad del look ¿o no? Algunos tienen posts desde que eran bebés, lo que significa que prácticamente han crecido frente a la cámara y tienen cientos de miles de seguidores, muchos más que muchos de sus contrapartes adultos.

Si queres conocerlos, ¡mirá!

Laerta

La preadolescente Laerta, quien se llama a sí misma una mini fashionista, tiene más de un millón de seguidores en su cuenta @fashion_laerta en Instagram y un estilo que va de súper femeninos tules y tutús hasta botas Timberland, bolsos baby de firmas como Chanel o Prada y backpacks de osos de peluche. Laerta, sin duda, ama a las marcas de lujo.



Aunque parezca increíble, ya ha aparecido en publicaciones como "Harper's Bazaar" y "Vogue", y ha sido imagen de la firma Guess. Los looks de Laerta son eclécticos, girly y siempre cool. ¡Esta chica para para top model que vuela!

Alonso Mateo



Alonso Mateo es la verdadera estrella de la cuenta @luisafere, de su mamá, la fashionista e influencer mexicana radicada en California, Estados Unidos, Luisa Fernanda Espinosa. Los elegantísimos y muy fashionistas looks de Alonso Mateo, de 10 años, le han ganado 535 mil followers (hasta el momento), e incluyen outfits con prendas de marcas como Gucci, Dr. Martens, Nike y más.



Según reveló su mamá al sitio "Blog de los Ángeles" Alonso no está muy enterado de su popularidad en redes y está más preocupado de sus cosas del colegio, pero definitivamente es todo un profesional de la cámara.

Zuri y Grey



En la cuenta @_twolittlebrowngirls puedes encontrar a estas dos hermanitas fashionistas, que tienen un estilo minimalista inspirado en los 90 y siempre divertido. Sus lentes de sol, accesorios y los colores de sus outfits son una combinación ganadora.



Aunque Zuri y Grey tienen apenas 18 mil seguidores, aparecen en todas las listas de los mini influencers de moda más importantes, sin duda porque tienen un algo inimitable y muy interesante.

Coco



Esta pequeña japonesa de 10 años es poseedora de ese estilo arriesgado que todas quisiéramos tener. Su savoir fare (o de sus papás) para combinar prendas y accesorios de las marcas más exclusivas producen looks espectaculares que incluso la han llevado a ser estrella de portadas de revista.



Coco Hamamatsu ama las firmas exclusivas y aunque su favorita es, sin duda, Gucci, también se la ve con prendas y accesorios de Dior, Fendi, Vuitton, Chanel, Nike, Lacoste y muchas más. No cabe duda que Coco es capaz de despertar muchos casos de "closet envy". Su cuenta, en la que suma es @coco_pinkprincess en la que suma 629 mil seguidores.

Amelia y Bianca



Estas pequeñas suecas, Amelia y Bianca, protagonizan la cuenta @cissifio que pertenece a Cissi Fioriniello, su mamá, son como salidas de un cuento o una postal. Estas muñecas producen una sobredosis de ternura con sus looks totalmente femeninos, dulces, tejidos, esponjaditos y en colores pastel, lo que les ha valido conseguir 218 mil seguidores.



Aunque sus looks son totalmente "sweet baby" no te engañes, las pequeñas tienen accesorios y prendas de Gucci, Burberry's , Lattante Couture y otras firmas exclusivas de moda. Si lo tuyo es vestir a las niñas con un estilo dulce y súper clásico, definitivamente encontrarás inspiración en esta cuenta.

Ryan Secret



El pequeño Ryan Secret es un protagonista nato. Sus looks desenfadados e indiscutiblemente cool, su modernísimo peinado y su divertida actitud, además de su innegable "panache" --que puedes ver en su cuenta @ryansecret--, lo hacen irresistible, y aunque es una futura estrella de la moda masculina, no deja de ser un niño "latoso". El pequeño fashion icon suma ya 114 mil seguidores en su cuenta.



Ryan luce prendas y accesorios de marcas como Gucci, Dsquared, Burberry's, Nike y muchas más , a veces solo, a veces acompañado de su --guapísima-- familia. Viendo a su papá es fácil ver de dónde heredó su estilo.

Mila y Emma



La cuenta @kcstauffer, con ¡3.7 millones de seguidores! es donde viven los videos de las encantadoras gemelas Mila y Emma, que no solamente son fashion influencers sino exitosas tiktokers con videos muy divertidos.



Mila y Emma son las niñas que todas hubieramos querido ser, linda, divertidas y 100% a la moda pero con looks sin esfuerzo que parecen elegidos por ellas mismas, lo cual no impide que demuestren un claro buen gusto en materia de moda. Son tan populares que incluso tienen su propia línea en Walmart de Estados Unidos.