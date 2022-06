Una ganga: consiguió su vestido de novia por US$ 3,75 y dice que "ahorra todo el tiempo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jillian Lynch vive en Ohio, en Estados Unidos, y tomó una decisión con la que muchas novias podrían sentirse contrariadas: ahorrar en su vestido de novia. Como alguien que prefiere no gastar mucho dinero, quiso visitar tiendas de segunda mano. Lo que encontró ahí la sorprendió: un vestido por menos de US$ 4. Ahora es tendencia en TikTok y la comunidad virtual no deja de escribirle.

La mujer de 32 años trabaja como asociada de talentos para una organización sin fines de lucro; se describe a sí misma como una persona ahorradora y su historia tuvo tanto impacto que atrajo la atención de varios medios, como Insider, donde declaró que esta era la única opción para ella.

Todo comenzó cuando decidió contraer matrimonio y empezó a buscar un vestido blanco para llegar al altar con su pareja desde hace 13 años, algo que fue sorpresivo, ya que nunca se imaginó casada. “Planeábamos ser compañeros de vida y apoyarnos mutuamente, pero todo esto no parecía necesario. No sé qué pasó, pero hace un año, pensamos ‘bueno, seamos marido y mujer’”, explicó.

Debido a que ahorraba todo el tiempo, jamás consideró acudir a una tienda de vestidos de novia ni invertir miles de dólares en la celebración. Para Jillian, la unión jamás fue sinónimo de despilfarro. Desde el comienzo, ambos sabían que querían algo íntimo, solo con 30 invitados en el Social House en Tempe, Arizona, donde compartirían con sus amigos y familias.

La búsqueda del vestido de novia perfecto

Cuando se busca un vestido de novia, esta última categoría no hace más que inflar el precio. Jillian lo sabía, así que empezó a buscar simples atuendos blancos, nada demasiado formal. Durante cuatro días, se comprometió con la búsqueda por tiendas de segunda mano y cuando lo vio colgado no lo podía creer: se trataba de uno de Camila Coelho, midi y de escote asimétrico. La etiqueta se ponía aún mejor, el vestido costaba US$ 3,75, una verdadera ganga.

Pese a que lo compró, en un video en TikTok dijo que no estaba segura de si lo usaría el día de su boda. Su comentario no pasó desapercibido y los usuarios se hicieron notar: fueron más de dos millones de reproducciones y miles de reacciones en los que le recalcaban lo perfecto que era. “Por Dios, luces hermosa”, le escribió una persona, mientras que otro usuario la animó a no cambiar de opinión. “Es ese, no puede ser otro más”.

Jillian confesó que se probó el vestido varias veces más antes de decidirse. En otro video, exhibió el look completo. “Ver los comentarios de que parecía estar hecho para mí, me convenció. Me enamoré cada vez más desde que me lo probé. Me sentí realmente bonita”, declaró.

Aunque el precio era una locura, tuvo que llevarlo al sastre para ajustar los últimos detalles y le agregó un poco de encaje, otra de las sugerencias de sus seguidores de TikTok. El costo subió después de las modificaciones, a US$ 110, mientras que los zapatos costaron US$ 8.

“Creo que nunca me había sentido tan bien en algo. Eso es lo que las novias deberían sentir el día de su boda, como si estuvieran en su mejor momento de belleza”, añadió.

@jilly_lynch the wedding is a week from today and i’ve had too much luck! 😬 ♬ original sound - Jillian

El pasado 13 de mayo, por fin, la pareja se dio el sí y la mujer compartió cómo lució el vestido. Aseguró que disfrutó de ese momento, pero aún más de esta nueva etapa que, aunque nunca imaginó, está llena de sorpresas. “Nos divertimos, estábamos juntos, no nos preocupamos de nada más”, concluyó.