Emma Corrin habla de la bulimia de Lady Di y de su personaje en la serie The Crown

La cuarta temporada de The Crown incorpora la figura de Lady Di, interpretada por Emma Corrin. Este nuevo personaje es uno de los grandes protagonistas de esta parte de la serie, que retrata el conflictivo vínculo que la princesa tuvo con el príncipe Carlos y su explosivo impacto en la familia real británica.



En una entrevista publicada por a Variety, Corrin cuenta cómo fue adentrarse en el personaje y la relevancia de reflejar el trastorno de la alimentación que afectó a la madre de los príncipes William y Harry.



Sobre la investigación previa que realizó sobre la vida de Diana, Corrin apuntó: "Hice muchas lecturas preliminares y hojeé biografías tratando de filtrar lo que era pura especulación y los elementos tangibles de la verdad sobre su vida. Comencé a buscar documentales y terminé necesitando solo uno, que es In Her Own Words, magnífico y narrado por ella en una serie de cintas que hizo con Andrew Morton junto con un libro", apuntó.



En relación a si mantuvo conversaciones con allegados a la princesa para la construcción del personaje, la intérprete comentó que habló con el secretario privado de Diana, Patrick Jephson. "No recuerdo lo que le pregunté, pero me dijo que ella era feliz. A pesar de la tristeza que experimentó, Diana tenía un tipo de personalidad tendiente a la felicidad. Realmente me encantó retratar eso en las primeras escenas con sus amigos. Fue un placer mostrarlo de esa manera. Hace que lo que sucede sea aún más triste", expresó.

Sobre cómo muestra la serie la diferencia de edad entre Carlos y Diana Spencer, Corrin opina que a ambos no solo los separaba el tiempo de vida sino también el que eran "dos personas que no tenían nada en común".



"Diana había estado descuidada por parte de sus padres, por lo que he leído y entendido, lo que significaba que quería un amor paternal. Y Carlos, por lo que hemos visto en la temporada 3, necesitaba lo mismo debido a la frialdad de su relación con los suyos. Ambos necesitaban a alguien que fuera esa figura en sus vidas, pero no podían darse eso el uno al otro", opinó la actriz.



Corrin considera que el príncipe también "fue muy frío con ella, que tenía esa calidez y vivacidad y ese es el abismo entre ellos". "Además ella no encaja con el funcionamiento de la familia real. Diana es de una generación completamente diferente, con una experiencia de vida completamente diferente. La ves con sus amigos, es una niña. Tiene carteles de Duran Duran en la pared y está bailando Blondie, y esas son cosas culturales en las que la familia real no participa. Hay una alegría que no tienen", señaló.



La lucha de la princesa Diana contra la bulimia es parte del personaje. Sobre ello, Corrin apunta que, al recibir los guiones, habló con los autores de los textos para explicarles que quería investigar el tema y tratarlo con la seriedad que merecía. Ante esto, dijo a los guionistas: "Si vamos a mostrar este tema, debemos hacerlo correctamente, de lo contrario, creo que es injusto para las personas que lo experimentan. Es un desorden alimenticio y si eso está sucediendo en tu vida, es sintomático de otras cosas".



Para la intérprete, padecer este tipo de enfermedad es algo que estructura el día a día de una persona. "Quienes lo padecen, piensan sobre ello en las comidas, después de las comidas y en entre medio. Esas fueron escenas difíciles de filmar, pero siento que llevarla a ese lugar fue algo bueno, aunque estaba muy agotada esos días cuando salía del set porque al mismo tiempo que estás interpretando a alguien que es ficticio y obviamente no estás sintiendo o pensando esas cosas, es tu trabajo expresar esos sentimientos, especialmente cuando te estás llenando la boca de comida o comiendo en exceso, es difícil que no te afecte".



La crucial escena en la que Diana abraza a la reina y Elizabeth permanece inmutable fue otro momento relevante en la filmación. "Nadie ha abrazado a la reina antes, es un gesto que es totalmente ajeno a ella. Esa escena fue muy divertida, porque Olivia (Colman) es una persona adorable y con los pies en la tierra".



En cuanto a la evolución de su personaje, la actriz hizo un paralelismo con los cambios que Diana va experimentando a través del vestuario. "Solo hubo dos episodios en los que llevo la ropa de Lady Di que la gente conoce. Ella comienza con atuendos poco atractivos, pero luego la vemos con este vestido sin espalda, y esa es la trayectoria de niña a mujer, con muchos baches en el camino. De todos modos, creo que la moda de Diana siempre te ciega un poco y no reconocés realmente quién estaba detrás".



En cuanto a la elección de Elizabeth Debicki para su relevo en la trama, la actriz mencionó que su personaje y el de su colega "parecen a viva imagen el uno del otro". Y contó: "Estuve con Vanessa Kirby recientemente, quien la conoce muy bien y me encantaría hablar con ella -Debicki- al respecto. No sé si quiere saber de mí, probablemente debería esperar a que se comunique conmigo. Es extraño 'entregar' al personaje, pero también es emocionante".