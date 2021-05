Apunte de cata: Almuerzo, arte y vino en Juanicó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De Copas y Brochas es una movida que dos jóvenes argentinas organizan desde hace 4 años en su país y ahora trajeron a Uruguay. El sábado pasado Mechi Deicas las invitó para replicarlo en Bodega Familia Deicas, con un almuerzo campestre y un menú muy especial ideado por ella.

En sus comienzos, estas chicas vieron que para las artes visuales no había propuestas públicas como las hay para la música. Se les ocurrió entonces, mezclar artistas plásticos con un tipo de gente que no siempre tiene contacto con el arte. Comenzaron entonces en Buenos Aires, convocando a un bar, a tomar vino y animar a los participantes para que pudieran crear su propia obra.

Jacinta Mura es quien vino para organizar todo con Mechi. Así contó sobre la motivación que las impulsó a crear De Copas y Brochas: "La idea es acercar el arte a todo el que quiera participar y para ello nos basamos en artistas jóvenes. Siempre uno diferente, porque nos gusta darlos a conocer. Con la de que esto tome una forma menos académica y por eso es tan importante el vino. En la invitación proponemos: Un artista te guía y tu creas tu propia pintura”.

La puesta en escena incluye repartirle a los asistentes unas camisas rayadas muy holgadas que funcionan como túnicas, a la manera de las que usaban los pintores del 900. En la mesa y para cada comensal, de un lado una paleta de colores, un pincel y una brocha; del otro, la copa con un buen vino. Al frente, un bastidor con un lienzo en blanco y circulando entre los asistentes, el artista actuando como profesor y ayudando al que le pide consejo.

“Hace ya unos años que Jacinta y Juana tuvieron esta idea tan original, en el que unen la pintura y el vino. Las sigo desde hace tiempo porque me copa la propuesta y cuando ellas me contactaron, al toque me puse a ver cómo organizar algo, teniendo en cuenta la pandemia", explicó Mechi.

"Resultaba ideal hacerlo al aire libre y entonces no podía ser una cena, tenía que ser un almuerzo con el debido respeto de todos los protocolos. Tuvimos suerte, el sábado 8 nos tocó un día espléndido. Al artista Marco Heiss lo contactaron ellas y se vino desde Punta del Este a participar. A todos les resultó encantador por su amabilidad y por los consejos que fue dando de mesa en mesa, siempre con muy buena disposición”, agregó.

Marco es argentino y fue seleccionado para realizar un gran mural en la recepción de la Torre Le Parc, en la parada 9 de la Brava. Le gustó y se sintió muy cómodo en Punta, por eso se quedó a vivir allá. "Mi obra actual se enfoca en el Biomas, que en lo sustancial es naturaleza y que puede ser el desierto, la tundra o la selva por ejemplo. En un mapa de Biomas hay como vectores y una transición de uno al otro. En mi caso es un conjunto de pinturas abstractas, en las que exploro la relación entre naturaleza y tecnología, a partir de la coexistencia de planos geométricos, en los que articulo el movimiento, el color, la vibración y las formas”, desarrolló Heiss.

Unos 35 entusiastas participamos de este entretenido almuerzo, algunos con más experiencia y otros como yo, sin haber agarrado un pincel desde la tierna infancia.



Con los varietales Atlántico Sur de Familia Deicas, un menú bien despegado de seis pasos incluyó el Lango rebozado en coco panko con mousse de palta y las mollejas crocantes con puré de remolacha, verjus y mizuna. El cierre le tocó a la deliciosa torta húmeda de chocolate con membrillos asados y pimienta rosa.