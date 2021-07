Guardia pediátrica: La importancia de tener las vacunas al día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vez más destacamos en esta columna la importancia de la prevención y en esta oportunidad abordamos un tema que mucho nos ha preocupado siempre, pero sobre todo en el 2020 y en lo que vamos del 2021 que es la importancia que tiene actualizar en nuestros hijos, pero también en nosotros, las vacunas recomendadas en el Certificado Esquema de Vacunación.

Hemos hablado previamente de Covid y de la importancia de que todos los mayores de 12 años reciban las vacunas para prevenir esta enfermedad y los números están demostrando que a medida que aumentamos la tasa de vacunación los contagios, los enfermos, los ingresos y los fallecidos vienen en descenso.

También nos referimos a la importancia de la vacunación antigripal, insistiendo en que los lactantes por encima de los 6 meses hasta los 4 años 11/12 y por encima de esa edad los niños y adolescentes que tienen comorbilidades , deberían recibirla porque los protege de una enfermedad que puede ser grave especialmente en esta etapa de la vida. Pero también recomendamos la misma en los padres y cuidadores de los menores de 6 meses.

Pero hoy, tenemos que insistir en la importancia del Programa Nacional de Vacunaciones que asegura el acceso universal y gratuito a vacunas para prevenir 18 enfermedades infectocontagiosas.

Si bien es cierto que la vacunas al igual que padecer la enfermedad nos dan protección contra la misma en el futuro, hay una gran diferencia. Para conseguir las defensas que causa la enfermedad, hay que padecerla y justamente eso es lo que buscamos con las vacunas, ayudar a defenderse sin tener la enfermedad algunas de las cuales pueden ser graves e incluso mortales.

Las vacunas incluidas en el Certificado Esquema de Vacunación son seguras y los efectos secundarios mínimos sobre todo si tenemos en cuenta el beneficio que producen. La vacunación es una forma altamente eficaz, segura y fácil de mantener a nuestros hijos sanos y deben ser administradas en las edades recomendadas .



Muchos han responsabilizado a algunas vacunas de ser determinantes de autismo entre otras enfermedades, sin embargo podemos afirmar que estas enfermedades existían antes de aparecer las vacunas que las vinculaban a ellas y no es que haya aumentado la frecuencia, simplemente hemos aprendido y los padres nos han enseñado a pensar en el diagnóstico y alcanzar el mismo. Aun cuando dos eventos ocurran cercanos en el tiempo, no indica que estén relacionadas y este es un mito que debemos desterrar.



No existe ningún problema de administrar en forma simultánea las vacunas que corresponden y es importante tener en cuenta que cada una está indicada a una edad y eso es lo que la evidencia ha demostrado es lo más beneficioso, por eso no solo debemos vacunarlos sino que no debemos atrasarnos en las inmunizaciones.



Pero además debemos tener en cuenta que cuando las tasas de vacunación disminuyen las enfermedades para las que las vacunas protegen, vuelven a aparecer, no es esto lo que queremos.

Finalmente, este es nuestro esquema de vacunación y apelamos a que actuando con responsabilidad pensando en cuidarlos y protegerlos, mantengamos el carné al día.



Pero además las mamás embarazadas no olviden recibir la vacuna de la dpaT que los protege de una enfermedad grave como la tos convulsa de la que no quedarán protegidos de otra manera hasta los 6 meses.



Ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, vacunarlos es una forma de cuidarlos y amarlos. Hasta la próxima.