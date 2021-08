Horóscopo del miércoles 25 de agosto de 2021, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aries

La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace sentir con mucho ímpetu y disposición para encarar algo a futuro. No se detengan y sigan adelante.

Tauro

Todo se logra con mucha entrega de su parte. Recién el viernes se notarán más seguros y estables frente a lo que construyen a futuro.

Géminis

Se notan agiles y con mucha disposición personal para encarar temas que dejaron a un lado. Disfruten de hacer varias tareas a la misma vez.

Cáncer

Aries los energiza, Libra los hace dudar, Capricornio necesita de su ayuda y deben esperar una semana para estar mejor con ustedes mismos. Sepan esperar.

Leo

La Luna en Aries los hace sentirse bien y poder consolidar temas a futuro que dejaron a un lado. Encaren y perseveren. Lindo día para la acción.

Virgo

Todo se logra con mucha energía y se notarán cansados. Es bueno que deleguen en Aries, Leo y Sagitario todo lo que proyecten hoy y mañana.



Libra

Se notan nerviosos por cualquier tema y eso los llevará a sentirse oscilantes. No podrán definir nada ni hoy ni mañana. Tengan paciencia.



Escorpio

Todo se logra con mucho entusiasmo de su parte y es muy positivo que así sea. No se apuren porque algo positivo está por llegar. Sepan esperar.



Sagitario

Finalmente la Luna en Aries, hoy y mañana, los encuentra menos perezosos y haciendo tareas de mucha iniciativa personal. Muy lindo día, avancen.



Capricornio

Se sienten demasiado acelerados y eso no los ayuda para encarar temas a futuro. Recién el viernes podrán tener la estabilidad deseada. Día muy rápido.



Acuario

Todo se hace con su carisma habitual y eso los llevará a estar rodeados de mucha actividad de inicio. Todo se hace con mucha rapidez. Avancen.



Piscis

Finalmente logran sentir que algo comienza para poder encarar temas que postergaron hace un tiempo. Día acelerado.