Horóscopo chino: ¿qué te depara hasta el domingo 25?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Sabrás con certeza qué hacer, rendirás más y conseguirás organizar mejor tus actividades cotidianas. Crecimiento y evolución que te permitirán enfocar tu vida de un modo diferente. Búsqueda de comodidad y tranquilidad que te llevará a construir bases sólidas. El esfuerzo y la constancia serán las herramientas necesarias para superar obstáculos ya que las circunstancias pondrán a prueba la tenacidad y el temple del signo. En el aspecto económico deberás ser prudente, ya que los gastos podrían superar las entradas. En el amor, si no logras adaptarte a las reglas del juego, las cosas se pueden complicar.



Tendencia: Una intuición da en el blanco.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Alcanzarás objetivos que te venían negando, el momento deberá encontrarte concentrado y sin dispersiones. Deberás desarrollar el sentido común, esto te hará más seguro logrando resultados positivos a corto plazo y, sobre todo, es fundamental que en este periodo apeles más que nunca a tu diplomacia y evites roces con personas de autoridad. Lo ideal será abrirse a los cambios que el momento propone, de este modo, la expansión y el éxito te acompañarán. Cambia el panorama y la rutina en el amor. Redescubrimiento que trae posibilidad de generar un vínculo más armonioso y profundo.



Tendencia: Liberarte de ataduras y esquemas caducos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Muchos asuntos se definirán durante este período. El momento promete mejoras en todo sentido. Muchos de tus planes pronto se cristalizarán y es posible que comiences alguna actividad o pongas en marcha interesantes proyectos. Se moviliza aquello que se encontraba estancado; con muy buenas energías disponibles, se trata de un tiempo fecundo y rico en novedades. Las creaciones ingeniosas y las actitudes positivas te conducirán a obtener un avance significativo. En el amor, se pondrán en claro situaciones que te resultaban confusas. Un aire nuevo que te hará sentir más sereno y confiado.



Tendencia: Cuidado con las palabras dichas a destiempo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Te sentirás positivo, dinámico y vital. Momento intenso y estimulante para los intereses económicos y ambiciones profesionales. Los nuevos contactos darán un gran impulso a tu desarrollo. Período expansivo con mucha iniciativa en el que tomarás decisiones sobre tus finanzas e inversiones. La influencia de esta semana puede ser muy estimulante si la aprovechas para realizar actividades pendientes en casa; pero en negativo, puede dar competitividad y enfrentamientos en la familia o la pareja. En las relaciones, deberás evitar que la terquedad te impida ceder en momentos de conflictos.



Tendencia: Desarrollar adaptabilidad en momentos de cambio.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana, una nueva propuesta laboral te exigirá demostrar tus dotes de organización y dirección. Oportunidad de manifestar tu naturaleza de líder, desarrollar pensamientos y planes que serán ingeniosos. Podrás sentirte irritado y tender a la precipitación o al agobio por las muchas cosas que querrás hacer. Crecen las responsabilidades en el hogar y el amor trae tensión. Habrá momentos de soledad que te permitirán descubrir el camino a seguir. Hacia el fin de semana ciertos temas encuentran solución. Los asuntos laborales se entremezclan con los sentimientos.



Tendencia: No luches con nada que aparezca en el camino, fluye.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Novedades alentadoras que entusiasman. La actividad laboral comenzará a repuntar; un vuelco positivo impulsado por la inteligencia y los buenos contactos podrá darse en estos días. Será estimulante abordar nuevos caminos; tu singular capacidad de trabajo facilitará la puesta en marcha de ideas originales. Podrá activarse un asunto que estaba encallado, así como recibir una noticia esperada que será favorable. Armonía y buena conexión en las parejas. Se ilumina aquello que permanecía oculto, se aclaran las ideas y crece la comprensión de tu situación en cuanto a tu vida sentimental.



Tendencia: Los baños de inmersión serán un bálsamo en días de tensión.