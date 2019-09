La última compra de Facebook es CTRL-labs, una startup de control neuronal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook anunció que alcanzó un acuerdo para adquirir la empresa emergente CTRL-labs, dedicada a la investigación de tecnología que permita controlar computadoras directamente desde el cerebro mediante señales neuronales.

La compañía, que hizo pública la adquisición en la página en la red social de su vicepresidente para realidad virtual y aumentada, Andrew Bosworth, no detalló la cuantía de la operación, pero el medio económico especializado CNBC la cifró en entre US$ 500 y US$ 1.000 millones.

«La visión de este proyecto es una pulsera que permita a la gente controlar sus aparatos como una extensión natural del movimiento», indicó Bosworth, quien apuntó que la CTRL-Labs, con sede en Nueva York, pasará a formar parte de la división Facebook Reality Labs, que desarrolla, entre otras, aplicaciones de realidad aumentada.

Según el vicepresidente de la red social, la pulsera decodificará las señales eléctricas emitidas por las neuronas dirigidas a los músculos con órdenes como «haz clic en el ratón» o «aprieta un botón» y las traducirá a señales digitales que puedan ser comprendidas por la computadora.

«Captura tu intención de manera que puedas compartir una fotografía con un amigo usando un movimiento imperceptible o simplemente teniendo la intención de hacerlo», explicó el ejecutivo.

Los asistentes virtuales son otra trinchera Por su parte, Amazon.com Inc reveló que el actor Samuel L. Jackson y otras celebridades grabarán su voz para su asistente virtual Alexa. Además anunció más altavoces Echo controlados por voz, modo multilingüe y función adicional para borrar grabaciones, lo que marca la inversión que hace en un área donde compite con Google Assistant (de Alphabet) y Siri (de Apple).



La empresa con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) aseguró que espera desarrollar este tipo de tecnología «a escala» y llevarla «con mayor rapidez» a los productos de consumo masivo.

En la actualidad, CTRL-labs ya está trabajando en una pulsera de estas características que pueda convertir señales neuronales en digitales y controlar así aparatos con la mente, aunque la tecnología todavía se encuentra en fase de pleno desarrollo.

Momento delicado

La firma emergente fue fundada en 2015 por los doctores en neurociencia Thomas Reardon y Patrick Kaifosh y consiguió en febrero pasado US$ 28 millones en financiación provenientes de fondos vinculados a Amazon y a Alphabet (matriz de Google).

Por su parte, la compañía que dirige Mark Zuckerberg está en un momento delicado, en el que pese a que su negocio sigue creciendo y obteniendo escasos beneficios, se ha visto salpicada por una multitud de escándalos relativos a su gestión de la privacidad de los usuarios que han mermado considerablemente su imagen pública.

En paralelo, Facebook es objeto de varias investigaciones antimonopolio en EE.UU. por posibles prácticas contrarias a la libre competencia, que entre otras cosas están escrutando adquisiciones de empresas similares a la anunciada el pasado lunes.