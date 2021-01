Montevideo Pop Up llega a Punta del Este 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Montevideo Pop Up no se toma vacaciones, pero sí se instala en el establecimiento Lapataia, en Punta del Este.

La movida creada por Geraldine Lewi en 2016, desembarcará a partir de la hora 15 en el emprendimiento turístico de Punta Ballena. Hoy viernes, el sábado y el domingo, los tradicionales panqueques, los productos de su tienda y las actividades que acercan el campo a la ciudad de Lapataia convivirán con más de 20 propuestas.

«Dicen que la unión hace la fuerza, nos unimos para que grandes y chicos disfruten en familia y con amigos. Habrá música en vivo, cabalgatas, paseo en el tren y mucho más», adelantó Lewi, quien ya instaló su Pop Up en locaciones variadas, como Parque Rodó, Villa Biarritz o el LATU.

A las propuestas habituales de Lapataia -como pasear en tren por el campo, alimentar a los animales o hacer alguna cabalgata-se sumarán otras opciones. Habrá un rincón lúdico a cargo de Casuharina, una zona de juegos con Linda Wall y un taller de creación de macroestampas con Anfibios del aire, entre otras.

Además del espacio para el ocio, habrá un área para degustar una variedad de productos en la zona gastronómica, donde además de los locatarios, dirán presente El búnker, Hakuna Bocata, Curry Shawarma, OPB (Orientales la Patria y la Birra), Carlotta, Tentate y Tierra del tannat.

Por su parte, los emprendedores que impulsan Casuharina, Ophelia, Boom Pijamadas, Anfibios del aire, Recetas del Valle, Hilo y Nati Faig conformarán la zona de mercado.

No faltará la música. El line up del sábado estará a cargo de Carola Rosenblatt (a las 18 horas) y el domingo será el turno de Manu Rodríguez (16 horas) y de The hi akas (18 horas).

Durante los tres días habrá una gran zona de picnic ideal para pasar la tarde-noche al aire libre, aunque se exigirá el uso de tapabocas. La experiencia de Montevideo Pop Up es de entrada libre.