Mastercard ofrecerá tarjetas a personas trans y no binarias

Para las personas transgénero y no binarias, pagar con una tarjeta de plástico con un nombre que entre en conflicto con su apariencia puede ser estresante. La desconexión puede provocar sospecha u hostilidad, dicen los defensores, convirtiendo un simple viaje de compras en un campo minado.

Pero pronto, las tarjetas emitidas por algunos bancos en la red Mastercard permitirán a los clientes usar sus nombres elegidos en las tarjetas de pago, incluso si no han cambiado sus nombres legales.

Mastercard dijo esta semana que BMO Harris Bank en diciembre se convertiría en la primera institución en ofrecer tarjetas de débito y cajeros automáticos bajo la iniciativa True Name de la red. El banco, con sede en Chicago, tiene 500 sucursales en ocho estados y abre cuentas a nivel nacional a través de centros de atención telefónica y en línea. BMO Harris es el 24º banco más grande de los EE.UU. por activos, según la Reserva Federal.

La iniciativa refleja una creciente conciencia de las necesidades de las personas transgénero y no binarias. Mastercard no quiere que los clientes se sientan inseguros o preocupados por la posible discriminación al usar sus tarjetas, dijo Cheryl Guerin, vicepresidenta ejecutiva de marketing y comunicaciones de la compañía, que anunció planes para la función en junio. Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero y no binarias pueden sufrir discriminación en el mundo financiero. Un estudio realizado por la Universidad de Iowa, por ejemplo, descubrió que los prestamistas tienen menos probabilidades de aprobar hipotecas para parejas del mismo sexo. «Estamos enfocados en la inclusión», dijo Guerin. «Si alguna comunidad tiene un problema, queremos hacer algo al respecto». Las personas solicitarán cuentas de tarjeta con su nombre legal, dijo, ya que los bancos están obligados a recopilar esa información para verificar la identidad del cliente y, en el caso de las tarjetas de crédito, a informar la solicitud a las agencias de crédito. Pero no hay ningún requisito, dijo, que el nombre en la tarjeta sea el nombre legal del titular. Por lo tanto, los bancos emisores de tarjetas ajustarán sus procesos de solicitud para permitir que los clientes soliciten una tarjeta con su nombre preferido. Su nombre legal permanece en la cuenta, «en el fondo», dijo.

Algunos bancos ya permiten margen de maniobra en los nombres impresos en las tarjetas de crédito y débito. Chase, por ejemplo, permite flexibilidad siempre que el nombre en la tarjeta sea una derivación «razonable» del nombre legal, como un segundo nombre que aparece en los documentos del gobierno, o una inicial en lugar del nombre completo, que es una opción que también podría ayudar a las personas transgénero. Pero imprimir un nombre completamente nuevo, y uno que comúnmente se asocia con un género diferente, es nuevo.

BMO Harris decidió participar después de considerar la investigación que muestra que muchos consumidores transgénero sufren ansiedad e incluso acoso cuando usan tarjetas de identificación con nombres que no coinciden con su apariencia, dijo Erminia Johannson, directora del grupo del banco para la banca comercial de EE.UU. «No se sienten cómodos», dijo Johannson, quien se hace llamar Ernie, «y tenemos la obligación de lidiar con eso».

Una encuesta de 2015 realizada por el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, un grupo sin fines de lucro de defensa y educación, encontró que un tercio de las personas transgénero informaron haber sufrido acoso o denegación de servicio después de mostrar una identificación con un nombre o género que no coincidía con su apariencia. El centro dice que la encuesta fue la más grande para analizar la experiencia de las personas transgénero en los EE.UU.

Alrededor de 1,4 millones de adultos en el país se identifican como transgénero, lo que significa que se identifican como un género que difiere del que figura en su certificado de nacimiento. Las personas no binarias se identifican como hombres o mujeres.

Dawn Ennis, periodista y presentadora de podcasts que es una mujer transgénero, dijo que las interacciones cotidianas pueden ser difíciles para las personas transgénero, y que tener una tarjeta con el nombre elegido puede ayudar.

Recordó que poco después de comenzar a presentarse como una mujer, un empleado del hotel cuestionó su tarjeta de crédito porque llevaba el nombre de Don. Después de que ella explicó que la tarjeta reflejaba su antiguo nombre porque es transgénero, el empleado algo nervioso la aceptó y Ennis se registró en su habitación.

La situación era vergonzosa, dijo. «Sientes que tu vida personal está en exhibición».

Más tarde, a Ennis le cambiaron el nombre legalmente, pero no es fácil para todos hacerlo porque generalmente requiere una orden judicial y puede ser costoso.

El costo es una barrera importante, dijo Gillian Branstetter, portavoz del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. Según la encuesta del centro, más de un tercio de las personas transgénero que no han cambiado su nombre legal dijeron que era porque no podían pagarlo.

Alrededor de la mitad de los que habían pasado por un cambio de nombre legal dijeron que el costo estaba entre US$ 100 y US$ 250, pero en algunos casos fue de US$ 1.000 o más, según la encuesta. Eso es abrupto, dijo Branstetter, para un grupo que tiende a tener ingresos más bajos por una variedad de razones, que incluyen tasas más altas de desempleo y discriminación en el empleo y la vivienda. Alrededor de un tercio de los participantes de la encuesta que tenían un trabajo informaron haber sido despedidos, denegados un ascenso o maltratados en el lugar de trabajo por su expresión de género.

Las preguntas y respuestas sobre el nuevo programa

Una iniciativa que aborda el tema de identidad, género y finanzas.

¿Cómo obtendrán los clientes el nombre elegido en sus tarjetas?

Los detalles variarán según el banco. BMO Harris comenzará con tarjetas de débito y que decidiría los siguientes pasos después de evaluar cómo estaba funcionando el programa. Los clientes actuales pueden visitar una sucursal o comunicarse con un centro de llamadas para solicitar un cambio y no tienen que decir que son transgénero o dar una razón.

A todos los que soliciten una nueva cuenta corriente se les preguntará qué nombre debe aparecer en la tarjeta de débito o en el cajero automático antes de que se imprima. La elección no se aplica al apellido.

El personal del banco recibió directrices para identificar posibles signos de fraude. También estableció límites en los nombres que se pueden elegir. En su sitio web indica que el nombre «verdadero» en la tarjeta no puede incluir números o caracteres especiales y que los clientes deben evitar el uso de nombres «ficticios, humorísticos o profanos».

¿Hay otros bancos que ofrecen la función?

Superbia, una nueva cooperativa de crédito enfocada en clientes LGBT, se comprometió a ofrecer la función de tarjetas de débito y crédito cuando comience a operar en 2020. La startup servirá a clientes en línea a nivel nacional, dijo su fundador, Myles Meyers.

¿Qué sucede cuando debo mostrar una identificación con mi tarjeta de crédito y los nombres no coinciden?

En algunos casos los comerciantes pueden solicitar ver otra identificación, como una licencia de conducir, para verificar una tarjeta de crédito. Si la identificación no coincide con el nombre en la tarjeta de «Nombre verdadero» y el comerciante cuestiona la tarjeta puede contactar a BMO Harris para verificar la identidad del cliente, dijo un portavoz del banco.