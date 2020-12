¿Qué libro recomienda Adrián Meneses, director de Escool.uy?

Guiarse por el instinto y perseguir pulsiones a la hora de emprender, más allá del pensamiento académico y las investigaciones de mercado, fue uno de los mensajes que más resonó en Adrián Meneses, director de Escool.uy, mientras disfrutaba del libro Crea y divaga, sobre Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Esta apreciación lo hizo reflexionar, ya que se contrapone a lo que le dice a sus alumnos de Marketing en la Universidad ORT: «Antes que nada, investiguen», confesó el fundador de la papelería online.

El libro del periodista y escritor Walter Isaacson, revela qué hay detrás del hombre más rico del mundo, cómo vivió su juventud, qué lo condujo a fundar Amazon y cómo devino en uno de los empresarios más influyentes a nivel global.

El material sirvió también de inspiración para que Meneses bajara a tierra el concepto de «empresa misionera» y se embarcara en esa búsqueda para aplicar en su firma. La idea consiste en que «los misioneros aman su producto o el servicio que ofrecen, adoran a sus clientes e intentan ofrecer la mejor experiencia», explicó.

El empresario aseguró que todo lo que aparece en este título es aplicable y se identificó con las historias por ser el creador y director de una compañía de e-commerce. En tal sentido, «transito por experiencias similares a las que menciona Bezos que vivió en sus comienzos», señaló. Su meta, al igual que la del CEO de Amazon, es «entregar un servicio mejor, más rápido y más barato».

Crea y divaga se presenta a través de una serie de cartas dirigidas a accionistas de Amazon, declaraciones, entrevistas y discursos del propio Bezos, y a juzgar por Meneses, está lleno de fragmentos para enmarcar. Aun así, seleccionó dos frases memorables: «Queremos que Prime sea tan bueno que no suscribirse al servicio se considere un acto de irresponsabilidad». Otra joya es: «Cada día es el día 1, el día 2 es el estancamiento. A este le sigue la irrelevancia, luego el doloroso y humillante declive y, en última instancia, la muerte. Y ese es el motivo por el cual aquí siempre es el día 1», sentencia Bezos.

Hoy, Meneses tiene en su mesa de luz La era del casete, de Tabaré Couto.



PERFIL DEL LECTOR

¿Escritor favorito?

No tengo un escritor favorito, aunque ostento el poco glamoroso título de haber leído todos los libros de John Grisham.



¿Cuántos libros lee al año?

No más de cuatro títulos recreativos, pero sí mucha bibliografía sobre marketing y negocios por mi función docente.



¿Mejor momento para leer?

El fin de semana en el balcón de mi casa y un poquito cada noche antes de dormir.



¿En qué ocasiones regala libros?

Si estoy seguro que la persona lo va a leer y no lo va a cambiar. Generalmente en cumpleaños.



¿Formato e-book o impreso?

Impreso, toda la vida.



¿Hace anotaciones o subraya?

Nunca, solo una vez rayé todo un libro de (Philip) Kotler de punta a punta estudiando para mi primer examen de Marketing en 1992.



¿Una librería en el exterior?

Barnes & Noble en Nueva York y El Ateneo en Buenos Aires.



¿Un libro con un final inesperado?

La Confesión, de John Grisham.



¿La película más fiel a un libro?

El señor de los anillos.



¿Libro favorito de la infancia?

Leí todos los de Astérix y Obélix, pero me atrapaban los cuentos de Edgar Alan Poe.