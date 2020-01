El libro recomendado de Patricia Lussich: una "mirada lúcida" sobre el exceso de información

El nivel de datos, informaciones y estímulos que genera Internet puede muchas veces compararse al caudal de un río desbordado. Así, cada día las personas se exponen a unos 5.000 impactos visuales y mensajes.

Del fenómeno tecnológico y los caminos posibles para sortear con eficacia sus efectos más abrumadores trata el libro Intoxicados: Cómo la información excesiva arruina nuestras vidas, del periodista y escritor argentino Sergio Sinay.

A propósito de impactos, el texto impresionó a Patricia Lussich, vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) y docente de Planificación Estratégica y Coordinadora Académica del área de Publicidad en la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Católica. Lussich descubrió el libro por una reseña en un portal. La crítica despertó su interés y se decidió a comprar un ejemplar.

«Descubrí una mirada lúcida sobre la paradoja de la sociedad sobreinformada que actualmente vivimos», destacó sobre el libro de Sinay, que en uno de los pasajes favoritos de Lussich sentencia que «la invasión de las nuevas tecnologías y sus subproductos marca el ocaso del mismo individuo».

Para Lussich, las reflexiones de Sinay en Intoxicados acerca de «cómo debemos dudar de la cantidad de información a la que estamos expuestos a diario es algo que todos debemos tener conciencia y que aplica a la vida personal y empresarial».

Su próxima lectura —ya en vacaciones— será la novela El que tiene sed, del autor argentino Abelardo Castillo.

Preferencias de lectura

¿Escritor o género favorito?

No tengo un solo escritor o género. Me interesan variadas temáticas pero en general prefiero las novelas contemporáneas.

¿Cuántos libros lee al año?

Para entretenerme cinco o seis. Después, por mi tarea docente, leo manuales o textos de estudio para mantenerme actualizada.

¿Mejor momento para leer?

En vacaciones y en la playa … pero luego en la vida laboral los fines de semana.

¿Ficción o no ficción?

Ambos, depende del tema y el autor.

¿Presta sus libros?

Presto y sí, tal vez alguno prestado no regresó.

¿Formato e-book o impreso?

Impreso toda la vida.

¿Hace anotaciones o subraya?

No. Me da un respeto escribir sobre un libro.

¿Una librería en el exterior?

Ateneo en Buenos Aires y FNAC en Europa.

¿La película más fiel a un libro?

La lista de Schindler.

¿Libro favorito de la infancia?

El libro de la Selva.