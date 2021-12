Empresa argentina de videojuegos apuesta a Uruguay y quiere ser referente mundial en trivias 

En diferentes notas de prensa estiman el valor de la empresa en unos US$ 500 millones, ¿tienen como objetivo ser el próximo «unicornio» de Argentina?

No es un objetivo. De hecho, no podemos decir si lo somos o no porque para ello tiene que venir un tercero a validarlo, ya sea con ronda de inversión o saliendo a bolsa, y nosotros hemos crecido orgánicamente con la rentabilidad de la empresa. Esto nos da libertad, tiempo, no tenemos inversores presionando por resultados. Tenemos espalda financiera y muchas ideas, y esto nos da tiempo para desarrollar las ideas según nuestro ritmo.



¿Prevén en el corto o mediano plazo buscar inversión?

No lo descartamos, pero por ahora no, porque no tenemos la necesidad y queremos mantener la libertad de trabajo. El foco está puesto en seguir creciendo. Y estos US$ 10 millones es la inversión más grande de la compañía de aquí a dos o tres años. De todas las sedes, Uruguay es donde más queremos crecer, el objetivo es que se transforme en el semillero de profesionales para captar talentos.