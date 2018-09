Eggless, mayonesa sin huevo chilena que es éxito en EE.UU.

Los cambios de hábitos de los consumidores y el objetivo de tener una alimentación más saludable revolucionaron por completo el negocio de la alimentación.

Restaurantes, supermercados y también fabricantes han tenido que modificar su oferta pensando en las nuevas preocupaciones de sus consumidores, muchos de los cuales pueden tener alguna alergia alimentaria, desean reducir la ingesta de grasas o simplemente han dejado de lado los productos de origen animal buscando proteger al planeta.

En medio de este complejo y cambiante escenario, y basándose en la experiencia de su hermana menor, quien es intolerante al huevo, es que hace seis años el chileno Felipe Ventura creó Eggless, la primera mayonesa sin huevo de Latinoamérica. El producto es bajo en calorías, sin azúcar, sin colesterol, 100% vegetal y, según el emprendedor, se ha logrado posicionar en todas las cadenas de retail a lo largo del país transandino y también en tiendas especializadas en productos gourmet y veganos.

«El ingreso fue bastante explosivo. Mi primer cliente fue Cencosud, quienes se enteraron de mi producto a través de una nota en un diario y me hicieron saber que querían contar con un producto como Eggless en sus tiendas. Luego se sumaron cadenas como Walmart y Tottus, y ahí ya todo comenzó a crecer bastante rápido», explica su fundador.

Pero el triunfo en las estanterías locales fue solo el inicio para Eggless. Luego de comprobar el excelente recibimiento de su innovadora creación en el mercado chileno, sus fundadores optaron por buscar nuevos horizontes para sus productos.

El primer paso en su camino a la internacionalización fue su aterrizaje en Perú el año pasado. Tras medir fuerzas en ese país, el desafío que se avecinaba era aún mayor, ya que luego fueron invitados al Summer Fancy Foods Show en Nueva York, evento en donde vieron el enorme interés de los consumidores dentro de ese mercado. Esa «vidriera» les permitió aliarse con la compañía LAP Imports, para así sellar su ingreso a más de 50 supermercados del estado neoyorquino.

Pero los nuevos desafíos recién comienzan. La firma no solo espera crecer en términos de exportaciones, subiendo de los más de US$ 50.000 actuales hasta llegar a los US$ 80.000 a fines de este 2018, sino que además escogieron a México como su nuevo destino fuera del país.

«En diciembre de este año comenzaremos un piloto con la cadena Walmart en Ciudad de México. Entraremos a más de 500 supermercados con nuestras cuatro variedades de mayonesa, lo que nos tiene bastante emocionados y expectantes de ver cómo se comportan nuestros productos en un mercado tan exigente y grande como el mexicano», relata Ventura, quien señala que la idea es poder vender lo mismo que en Chile en tierras aztecas en un plazo de solo seis meses.