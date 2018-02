Camaro Six, rápido y poderoso contra las fuerzas G

Con un motor de 455 caballos de fuerza y las más sofisticadas tecnologías de alto desempeño, el Chevrolet Camaro Six es el más rápido y poderoso Camaro existente.



En el marco de un encuentro realizado en el Chevrolet Meeting Point de Punta del Este, General Motors Uruguay presentó en sociedad al nuevo Camaro Six. Este impresionante auto de alta gama se destaca por su velocidad, diseño y tecnología de última generación.



En el año 1967 el Camaro se convierte rápidamente en el modelo insignia de General Motors. Un potente motor V8 de 350 pulgadas cúbicas que cautivó de primera al público joven, el que se enamoró de su diseño ágil y audaz. Se trata de un auto fácil de manejar, maniobrar y sorprendente en cada detalle de un cuidado diseño.



El modelo Camaro Six llega a Uruguay en una única versión: Camaro Six SS AT. Este nuevo miembro de la familia cuenta con un motor V8 de 6.2 L LT1 y 455 HP que alcanza, a través de sus 8 velocidades automáticas, de 0 a 100 km/h en cuatro segundos.



A su vez, posee el sistema Active Fuel Management que permite eficiencia y poder cuando el usuario lo necesite.



En cuanto a la tecnología, cuenta con el exclusivo sistema MyLink Nueva Generación, compatible con Apple CarPlay, con una pantalla de 8 pulgadas. Con esta tecnología es posible dictar y escuchar mensajes de texto y whatsapp a través del sistema de audio del vehículo, obtener condiciones de tráfico actualizadas a través de Waze, buscar puntos de interés e incluso acceder a aplicaciones como Spotify.



El interior del Camaro Six está realizado con materiales de la más alta calidad y posee asientos con agresivos cabezales con calefacción y refrigeración que potencian la comodidad, así como un mayor apoyo para soportar las fuerzas G.



A propósito de la seguridad, el nuevo Camaro Six cuenta con frenos de disco de alto rendimiento Brembo, los cuales logran una distancia de frenado de 60 a 0 km/h en 35,7 metros. Además, está equipado con ocho airbags estándar, airbag de rodilla para el conductor y copiloto y caja de seguridad metálica y ultrarresistente.



También posee cámara de visión trasera con asistente de estacionamiento, sistema de control de estabilidad electrónica StabiliTrack, alerta de punto ciego lateral con alerta de cambio de carril y alerta de tráfico cruzado.

«Es un gran placer para nosotros contar con este producto en Uruguay, un vehículo que ha sido, y continúa siendo, una insignia para la marca General Motors. El Camaro Six se distingue, además de por su larga tradición, por ser el más rápido y poderoso, y por contar con la más alta tecnología y seguridad. La historia de Camaro apenas comienza y es por eso que para nosotros es un honor poder contar con este modelo en las calles de Uruguay», comentó Claudio D’Agostini, gerente general de General Motors Uruguay. en ocasión del lanzamiento realizado en el local de Chevrolet ubicado en la Av. Gorlero y Calle 19.



General Motors cerró el 2017 siendo la marca más vendida en el acumulado de ventas de automóviles de pasajeros con una participación en el mercado cercana al 20,49%, de acuerdo a los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).



La ventas de Chevrolet alcanzaron un total de 6.961 vehículos, siendo el modelo Onix el preferido por los uruguayos que compraron vehículos 0 Km el año pasado.



D’Agostini atribuyó este liderazgo al buen trabajo de la consolidada red de concesionarios que la compañía tiene en nuestro país y a la calidad de productos que General Motors trae a Uruguay y que «son verdaderos éxitos de venta».