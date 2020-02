Tras el brote de coronavirus, las fábricas luchan por reabrir en China

Empresas proyectan a la baja

Apple no alcanzará sus metas trimestrales de ventas debido a la epidemia de coronavirus, que pesa tanto en la oferta como en la demanda de productos. Es que los iPhones se fabrican en China, lo que dificulta el aprovisionamiento, y además las ventas han caído por el cierre temporario de las tiendas Apple en el país.

En enero, la previsión de volumen de negocio de Apple para el segundo trimestre se ubicaba en un rango de entre US$ 63.000 y US$ 67.000 millones, pero la cifra ya no está más en el horizonte, incluso si reactivara la producción en China. «El regreso a las condiciones normales toma más tiempo del que habíamos previsto», afirmó la compañía.

Otros «gigantes» también proyectan a la baja. Es el caso del grupo especializado en bebidas alcohólicas Pernod Ricard, que tiene a China como su segundo mercado (allí concreta 10% de sus ventas globales). Marcas de lujo como Yves Saint Laurent, Gucci y Burberry también advierten el golpe a sus ventas. Incluso, el gigante del entretenimiento Disney estimó que sus parques en Shangai y Hong Kong podrían perder US$ 280 millones si permanecen cerrados durante dos meses.