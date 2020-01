Una antigua sede de Nintendo en Kioto reabrirá en 2021 reconvertida en hotel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La sede que la compañía Nintendo usó entre los años 30 y 60 del siglo XX, cuando era un prolífico fabricante de naipes de la ciudad japonesa de Kioto, reabrirá en el verano de 2021 reconvertida en un hotel.

El histórico edificio con elementos de estilo art déco situado en el distrito Shimogyo figura en las recomendaciones turísticas de populares portales de viajes como TripAdvisor, pero aún no está abierto al público. «Este edificio es de gran valor, conservaremos la fachada en la medida de lo posible. Las reformas se harán en el interior para crear las habitaciones», explicó el responsable del proyecto de remodelación del edificio, Daisuke Fukui, de la empresa de gestión de negocios Plan Do See.

El hotel contará con 20 habitaciones, restaurante, bar, gimnasio y balneario, y podría contar con otras instalaciones y servicios, dado que el proyecto, que se decidió en 2019, «todavía está en fase de planificación», señaló Fukui.

El diseño del proyecto estará supervisado por el estudio del prestigioso arquitecto japonés Tadao Ando, mientras que Plan Do See se encargará posteriormente de las operaciones del establecimiento.

El edificio de cuatro plantas de hormigón fue construido en 1930 y sirvió como sede de Nintendo hasta que trasladó sus oficinas centrales al distrito Higashiyama de la misma ciudad en 1959. La compañía decidió conservar el edificio pese a permanecer cerrado.

En el exterior todavía se encuentran un par de placas a nombre de Yamauchi Nintendo en japonés (nombre que adoptó en 1933) y The Nintendo Playing Card en inglés, como pasó a denominarse en 1951, antes de renombrarse como Nintendo 12 años después y empezar a experimentar con otras ramas de negocio bien conocidas hoy.

Pese a los vínculos con la compañía, Fukui dijo que «no está actualmente planificado» que vaya a contar con elementos o servicios temáticos relacionados con las franquicias de Nintendo.