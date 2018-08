Laura Fazzino: "Acá hay que reinventarse de continuo"

Hoy, el portal recibe más de 70.000 visitas al mes, y trabaja con unos 400 proveedores. Fazzino nota un crecimiento del rubro en el número de empresas así como en la diversificación de las propuestas para eventos. Explica que si bien necesita contratar personal por la fuerte demanda de trabajo, no es viable por los altos costos fijos. Nació en Montevideo, tiene 50 años. Es analista en computación por la Universidad de la República y la Universidad ORT. Está casada, tiene dos hijas. Le apasiona el ciclismo, deporte que practica y en el que ve similitudes con la gestión empresarial.

¿Cómo nace la empresa?, ¿qué la llevó a emprender?

La empresa nace en 2002. Por la fuerte crisis en el país me quedé sin trabajo y tenía que hacer algo que tuviera una salida laboral. Soy analista en computación, trabajaba para el Banco Central en una empresa de software y nos dedicábamos al área de bonos y letras del tesoro. Empecé a investigar acerca de si había alguna web para fiestas y eventos más que nada para niños, porque tenía a mis dos hijas chicas y a veces quería hacerles cumpleaños y vi que en la web no había nada.

¿Qué recuerda de esos inicios?

No fue fácil. Primero tuve que ir a un cibercafé, no había Wi-Fi. Empecé haciendo investigación. Después, empecé a programar, yo venía del ambiente «mainframe» (NdR: red de procesamiento de grandes volúmenes de datos), no tenía nada que ver con la web, así que tuve que empezar a estudiar cómo se programaba, todo como autodidacta. Y así empecé, trabajaba en un cuarto con mis dos hijas al lado haciendo los deberes. Programaba de noche y salía a vender el proyecto de día. Así estuve hasta que lo pude sacar adelante.

¿Cómo funciona el modelo de negocio?

El proveedor nos paga una cuota mensual por su publicación. Además tienen herramientas estadísticas, pueden ver cuántas personas miraron su ficha, cuánto tráfico le generamos a su fanpage, a su canal de Youtube, a su web. Pueden poner promociones y programarlas. Tenemos opciones (de membresía): básica, plata, oro. Y para los proveedores que no son lugares físicos, como por ejemplo un coro, tenemos otras propuestas en las que se les cobra por solicitud de cotización para que no sea tan tedioso el pago. Trabajamos para conseguirle ventas a los proveedores y a la vez facilitarle la vida al usuario.

Trabajamos para conseguirle ventas a los proveedores y a la vez facilitarle la vida al usuario". Laura Fazzino

¿Están explorando nuevas vías de expansión del negocio?

El modelo está maduro. Hace cuatro o cinco años lanzamos la tienda online, porque se nos ocurrió vender productos y servicios de nuestros proveedores y de otras empresas. Es un desafío que todavía no se completó porque a veces los proveedores no cumplían, o se olvidaban de actualizar el stock. Como nuestra trayectoria es muy buena —un sitio web que hace 15 años que se mantiene es porque algo bien hace—, la bajamos el mes pasado y vamos a repensarla. El otro desafío es un diseño nuevo que vamos a lanzar en octubre y que va a cambiar un poquito la forma de buscar. Cuando el usuario ingrese, primero se le va a preguntar qué tipo de festejo va a hacer. Hoy, lo que mostramos al principio es una guía de proveedores y tú tenés que buscar el rubro.

¿Qué lleva a ese cambio?

Generalmente en nuestra home lo que más aparece por alcance e inversión son salones infantiles. Qué pasa. Para salir con otros rubros como «bodas» o «15 años», el portal no está lo suficientemente adaptado. Entonces, cuando entra una novia y ve que hay una promoción de piñatas y sorpresitas, no le llama la atención. Así que lo primero que vamos a hacer antes de mostrar nada es (preguntar) qué tipo de fiesta está preparando. De esa manera, si vas a festejar una boda te vamos a mostrar todo lo que tenemos para boda y no otras cosas. Además, como hacemos remarketing, también nos sirve para que si pediste (presupuestos) para boda y queremos hacer marketing dentro de 15 días con hoteles para bodas o cotillón, lancemos eso y no un newsletter a todo el mundo.

70.000 Son las visitas al mes que recibe en promedio la plataforma Tufiesta.com.uy., estimó Fazzino. De cara a la Noche de la Nostalgia, el registro suma unas 30.000 visitas.

400 Es el número aproximado de proveedores registrados en este sitio web especializado en fiestas y eventos. Algunas empresas están diversificadas en varios rubros de servicios y productos.

¿Cuál es el tipo de evento que más movimiento les genera?

Los cumpleaños infantiles. Es un 80% (del negocio). Se celebran muchos más (en el tiempo) que bodas y 15 años.

¿Ha crecido el número de empresas dedicadas al rubro de fiestas y eventos?

Sí, hay más empresas y con el diseño nuevo (de la web) son a las que queremos llegar. Para mí es fundamental tener hoteles y agencias de viaje para bodas y para 15. Queremos enfilar un poco más hacia la parte de quinceañeras y eventos empresariales y no tanto para infantiles, sin descuidarlo.

Tienen unos 400 proveedores en su plataforma. ¿Sigue encontrando resistencias en el mercado a la web?

Sí, a algunos les cuesta. Hay proveedores que son multinacionales y no deciden ellos. Algunos no nos conocen. También está el diseño, que quedó obsoleto —lo cambiamos cada dos años— entonces no refleja el trabajo ni lo que hay detrás, que es importantísimo. Es mi vidriera. Hoy por hoy a veces nos tapa la ola porque no podemos tener más gente por una cuestión de costos. Y por otro lado hay mucho trabajo. Yo recién el año pasado dejé de programar. Acá somos cuatro personas y después tercerizamos un montón de cosas. Ser emprendedor no es fácil. Este es un rubro en el que hay que reinventarse de continuo, porque sale una cosa y ya tenés que estar ahí. Estábamos haciendo Facebook y Twitter y ahora los jóvenes está más en Instagram, y ahora estamos. Pero el mayor porcentaje de visitas no es por redes sociales, es por SEO.

80% Es el porcentaje de participación de los cumpleaños infantiles en el volumen total del negocio de la empresa. La compañía viene creciendo a un ritmo de 15% anual en el último lustro.

¿Qué le impide contratar?

Si no tuviera que pagar tanto BPS tendría más gente. Porque contratar una persona significa pagar BPS, Banco de Seguros, aguinaldo y salario vacacional. Considero, y fuera de lo político, que si el gobierno pudiera ayudar a las microempresas (con las cargas sociales), tendría más gente porque la necesito. Pero la realidad de los costos está ahí.

Hoy por hoy a veces nos tapa la ola porque no podemos tener más gente por una cuestión de costos. Y por otro lado hay mucho trabajo". Laura Fazzino

¿Cómo se comporta la zafra en este negocio?

En cumpleaños infantiles y quinceañeras, en enero y febrero cae. No se festeja porque no hay clases. A partir de marzo las gráficas se disparan hasta noviembre o diciembre. Se terminan las clases y terminaron los cumpleaños. Las bodas sí se hacen en enero, ves que la gente busca casi todo el año y en enero busca más los rubros o servicios de inmediatez como el cotillón. En eventos empresariales, en octubre pero incluso ahora piden cotizaciones para despedidas y graduaciones.

¿Cómo viene evolucionando el gasto en las fiestas y eventos? ¿Cuánto pesa la coyuntura económica?

Lo que se ha dado es que en la parte de infantiles, prefieren (a veces) festejarlo en la escuela, llevar una torta y no celebrar en un salón. Pero también por el movimiento que veo, hay mucha gente que festeja en salones, o en canchas de fútbol 5. Han surgido otro tipo de servicios. Antes quizás una chica cumplía años e invitaba a un té en su casa, ahora nos dimos cuenta por las búsquedas que realmente quieren salir y reunirse a festejar en un salón de té.

Queremos ir un poco más a la parte de 15 años y empresas" Laura Fazzino

¿Qué otras novedades ve como tendencias en el rubro?

Hay algo nuevo que se llama Tipi party que se hace en salones y son como una pijamada al estilo camping. Eso se usa mucho, y además las personas que lo hacen realmente tienen una inventiva genial. Ponen luces de colores, hacen fogatas de papel... El spa de niñas también se usa mucho. Las hacen vivir un día de tratamiento de belleza. Con los varones se usa mucho la cancha de fútbol, que es un rubro que agregamos hace poco porque veíamos que las madres lo pedían. Otro rubro que apareció es el de la mesa de golosinas. Antes uno compraba las golosinas y la piñata y listo, hoy hay gente que te hace la mesa de golosinas, porque ahora los cumpleaños son temáticos. En bodas y cumpleaños de 15 se usan mucho los paquetitos «anti-resaca» que se dejan en el baño (del salón) con analgésicos, ondulines, hilo y aguja. También ha surgido mucho, por imitación básicamente, el baby shower, donde hay mucha gente especializada.

Se terminan las clases y terminan los cumpleaños infantiles" Laura Fazzino

¿Cómo viene el nivel de actividad de la plataforma?

Durante los últimos 5 años venimos con un crecimiento de 15% anual. Creo que es también por estar siempre expectantes y pendientes de lo que la gente necesita. Siempre estamos con eso, que es fundamental en este negocio, de ponerse en el lugar del usuario y del proveedor.

Más allá de los segmentos de público, ¿qué otras líneas de crecimiento ve viable sumar?

En realidad, cuando la persona busca (en el portal), quiere encontrar información. Y qué hace: busca los datos de contacto y sale. Hemos probado de poner otro tipo de cosas como artículos de blog para darle valor agregado al usuario. Pero su actitud es «busco, encontré, soluciono y listo». Para eso es un buscador.

Son el Google de las fiestas...

(Se ríe) Sí, puede ser. También podríamos ser como una opción primaria de Uber, porque tenemos un sentido colaborativo y somos un intermediario. Lo único es que no cobramos por el negocio que se hace entre el proveedor y el usuario. Pero, Uber no existía y (ya teníamos) ese esquema: contactar gente y que se concreten negocios.

«El emprendedor tiene que ser como el ciclista»

Es una devota ciclista. ¿Qué similitudes ve entre ese deporte y la empresa?

Es un deporte en el que hay que entrenar continuamente. Puede pasar que entrenaste como loco, vas a la carrera y capaz que te largó el pelotón y dejaste tres, cuatro meses de entrenamiento o más. Pero, yo al otro día me levanto y salgo de vuelta. Y en el trabajo para mí es igual: hemos hecho cosas —tuvimos el portal en Guatemala, México y Argentina y no tuve suerte o no me supe vincular a gente que me pudiera ayudar— que fueron caídas que dejaron mucho. Y eso no lo tomo como un fracaso sino como aprendizaje. Cuando en el trabajo las cosas no tienen el éxito necesario, es como cuando en una carrera no saliste primero, segundo o tercero. Hay que mirar qué se hizo mal, qué se hizo bien y volver a empezar. No queda otra, el emprendedor tiene que ser así. También está la toma de decisiones. Podemos hablar pero, en definitiva, la que tiene que decidir soy yo. Y eso es similar al ciclismo, porque podés correr en equipo pero la cabeza es tuya, tenés que decidir, mirar para todos lados y estar sumamente pendiente.