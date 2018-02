Abordar las emociones ante el cambio

Ansiedad, desorientación, confusión. Muchas son las emociones que pueden aflorar en los empleados ante un cambio en la organización, ya se trate de una fusión entre empresas, el cierre de una compañía o una reestructura. Para que la transición sea exitosa, es vital entender por qué las personas reaccionan de tal o cual forma.

«Este libro da estrategias a seguir, da un orden», asegura María Laura Volpi, gerente de consultoría en Capital Humano de KPMG. Se refiere a Managing transitions, del estadounidense William Bridges.

El libro ya tiene sus años (es de 1991) y no está disponible en español, pero aún así Volpi lo recomienda porque no hay que ser un especialista en gestión del cambio para encontrarlo útil. «Es práctico, concreto, sencillo. Puede leerlo un gerente general, uno de gestión humana o cualquier persona que no entienda por qué las personas reaccionan de cierta forma al cambio», explicó.

El autor señala que el cambio es situacional mientras que la transición es psicológica, por lo que pone foco en los procesos psicológicos que es necesario gestionar. Volpi ha aplicado algunas de las herramientas del libro en su rol de consultora.

Una de las frases que destaca de sus páginas es que «antes de empezar algo nuevo hay que terminar con lo anterior», porque «los comienzos dependen de los finales, el problema es que a la gente no le gustan los finales». Y si de nuevos comienzos se trata, el que le sigue a esta lectora es Conversaciones difíciles, de Sheila Heen, Bruce Patton y Douglas Stone.

¿Género favorito?

Novelas históricas.

¿Cuántos libros lee al año?

Cinco o seis.

¿Mejor momento para leer?

De tarde o por la noche.

¿Formato e-book o impreso?

Impreso.

¿Una librería en el exterior?

El Ateneo, en Buenos Aires.

¿Hace anotaciones o subraya?

No, pero siempre que termino un libro me tomo un tiempo para reflexionar sobre qué me dejó.

¿Alguno que no terminó y quiere retomar?

No suelo abandonar libros. Solo algunos de negocios, cuando no me aportan. Con los demás, soy bastante obsesiva: si lo empiezo, lo termino.

¿Un libro con un final inesperado?

Tombuctú, de Paul Auster.

¿La película más fiel a un libro?

No he visto aún.

¿Libro favorito de la infancia?

Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga.