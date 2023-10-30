¿Qué está pasando en el mercado de bonos?

Las tasas de interés de las hipotecas, las tarjetas de crédito y los préstamos comerciales se han disparado en los últimos meses, incluso cuando la Reserva Federal ha dejado su tasa clave sin cambios desde julio. El rápido aumento ha sorprendido a los inversores y ha puesto a las autoridades en una situación difícil.

El foco de atención ha estado en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que sustenta muchos otros costos de endeudamiento. El rendimiento a 10 años ha aumentado un punto porcentual completo en menos de tres meses, superando brevemente el 5% por primera vez desde 2007.

Este aumento brusco e inusualmente grande, junto con otros, ha provocado ondas de choque en los mercados financieros, dejando a los inversores desconcertados sobre cuánto tiempo pueden permanecer las tasas en niveles tan altos "antes de que las cosas comiencen a romperse de manera significativa", dijo Subadra Rajappa, jefe de Estrategia de tasas de interés en Société Générale.

Entonces, ¿qué está pasando?

Fuerte crecimiento e inflación persistente

Inicialmente, cuando la Reserva Federal empezó a luchar contra la inflación, fueron las tasas de mercado a corto plazo —como el rendimiento de los bonos a dos años— las que aumentaron bruscamente. Esos aumentos siguieron de cerca los aumentos en la tasa de interés de los préstamos a un día de la Reserva Federal, que aumentó de cerca de cero a más del 5% en aproximadamente 18 meses.

Las tasas a más largo plazo, como los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años, se movieron menos porque están influenciadas por factores que tienen más que ver con las perspectivas a largo plazo de la economía.

Uno de los resultados más sorprendentes de la campaña de aumento de tasas de la Reserva Federal, cuyo objetivo es controlar la inflación desacelerando el crecimiento económico, ha sido la resiliencia de la economía. Si bien las tasas a más corto plazo están vinculadas principalmente a lo que está sucediendo en la economía en este momento, las tasas a más largo plazo tienen más en cuenta las percepciones sobre cómo es probable que se desempeñe la economía en el futuro, y éstas han ido cambiando.

De junio a agosto, los cambios en el rendimiento a 10 años reflejan los cambios en el Citigroup Economic Surprise Index, que mide cuánto varían los pronósticos de los datos económicos de las cifras reales cuando se publican. Últimamente, ese índice ha mostrado que los datos económicos han sido consistentemente más sólidos de lo esperado y, a medida que las perspectivas de crecimiento han mejorado, las tasas de interés a largo plazo basadas en el mercado, como el rendimiento a 10 años, han aumentado.

Una trayectoria de tipos “más altos durante más tiempo”

Unas cifras de empleo y datos de gasto de los consumidores mejores de lo esperado son buenas noticias para la economía, pero hacen que el papel de la Reserva Federal en la desaceleración de la inflación sea más complicado. Hasta ahora, el crecimiento se ha mantenido mientras la inflación se ha moderado.

Pero la resiliencia de la economía también ha significado que las ganancias de precios no se hayan enfriado tan rápido como esperaban la Reserva Federal (o los inversores). Para controlar completamente la inflación puede ser necesario que las tasas de interés se mantengan “más altas por más tiempo”, lo que recientemente se ha convertido en un mantra de Wall Street.

A finales de junio, los inversores estimaban que había aproximadamente un 66% de posibilidades de que la tasa de política monetaria de la Fed terminara el próximo año al menos 1,25 puntos porcentuales por debajo de donde está ahora, según CME FedWatch. Desde entonces, esa probabilidad ha caído a alrededor del 10%. Esta creciente sensación de que las tasas no bajarán muy pronto ha ayudado a apuntalar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

Déficits, demanda y la “prima por plazo”

Por lo general, los inversores exigen más —es decir, un mayor rendimiento— para prestarle al gobierno durante un período más largo, para tener en cuenta el riesgo de lo que podría suceder mientras su dinero esté inmovilizado. Este rendimiento adicional, en teoría, se denomina “prima por plazo”.

En realidad, la prima por plazo se ha convertido en una especie de comodín para la porción del rendimiento que queda después de contabilizar partes más fácilmente mensurables como el crecimiento y la inflación.

Aunque la prima por plazo es difícil de medir, el consenso es que ha ido aumentando por varias razones, y eso también está elevando los rendimientos generales.

Un déficit presupuestario federal grande y creciente significa que el gobierno necesita pedir más préstamos para financiar su gasto. Sin embargo, podría ser un desafío encontrar prestamistas, que tal vez quieran mantenerse al margen de la volatilidad del mercado de bonos. A medida que aumentan los rendimientos de los bonos, los precios caen. El bono del Tesoro a 10 años emitido más recientemente, a mediados de agosto, ya ha caído casi un 10% desde que fue comprado por los inversores.

"Hasta que esté muy claro que la Reserva Federal no ha terminado de subir las tasas de interés, algunos inversores estarán menos dispuestos a comprar", dijo Sophia Drossos, economista y estratega de Point72.

Algunos de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro ya han comenzado a retroceder. Durante los seis meses hasta agosto, China, el segundo mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, vendió más de 45.000 millones de dólares de sus tenencias del Tesoro, según datos oficiales. Y la Reserva Federal, que posee una gran cantidad de deuda pública estadounidense que ha comprado para respaldar a los mercados durante episodios de turbulencia, ha comenzado a reducir el tamaño de su balance, reduciendo la demanda de bonos del Tesoro justo cuando el gobierno necesita pedir prestado aún más.

Como resultado, el Departamento del Tesoro necesita ofrecer un mayor incentivo a los prestamistas, y eso significa tasas de interés más altas.

¿Cuál es el impacto?

Las ramificaciones van más allá del mercado de bonos. El aumento de los rendimientos se está transmitiendo a las empresas, los compradores de viviendas y otros, y a los inversores les preocupa que esos prestatarios puedan verse presionados.

Los inversores están analizando los informes de ganancias para conocer las últimas novedades sobre cómo las empresas están afrontando las tasas de interés más altas. Los analistas de Goldman Sachs señalaron la pasada semana que los inversores se han centrado en empresas mejor preparadas para capear cualquier tormenta que se avecine, evitando empresas "que son más vulnerables" al aumento de los costos de endeudamiento.

La subida de tipos está pesando sobre las acciones. Cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieron a subir la pasada semana, el S&P 500 cayó un 1,4%. El índice ha perdido alrededor del 9% desde su máximo a finales de julio, una caída que coincide con el aumento de los rendimientos.

- Joe Rennison / Mercados financieros / The New York Times