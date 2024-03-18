El futuro de la estabilidad de precios bajo la incertidumbre política
Mientras la implementación de la regla fiscal y el cumplimiento de sus tres pilares han sido clave para la sostenibilidad de las cuentas públicas, en el campo de la estabilidad de precios estamos bastante más atrasados en que en el terreno fiscal.
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