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El País Economía y mercado

El futuro de la estabilidad de precios bajo la incertidumbre política

Mientras la implementación de la regla fiscal y el cumplimiento de sus tres pilares han sido clave para la sostenibilidad de las cuentas públicas, en el campo de la estabilidad de precios estamos bastante más atrasados en que en el terreno fiscal.

josé Antonio licandro
José Antonio Licandro
18/03/2024, 04:00
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